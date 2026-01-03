Lula da Silva condenó la captura de Nicolás Maduro: "Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana"

El presidente de Brasil emitió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de X, en donde criticó la intervención militar estadounidense. Además, instó a la comunidad internacional a "responder con firmeza".

El presidente de Brasil, Lula da Silva, emitió un comunicado en referencia a la intervención militar que EEUU llevó adelante en Venezuela , que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flore s. Lejos de mostrar apoyo, el mandatario criticó duramente la operación liderada por Donald Trump y llamó a la comunidad internacional "a responder con firmeza a este episodio".

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", disparó contra la Casa Blanca.

A través de su cuenta oficial de X, uno de los más importantes mandatarios de la región sentó posición sobre el escenario de máxima tensión que se presenta en Caracas. "Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional , es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", denunció en referencia a la operación militar.

En ese sentido, Lula destacó que "la condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones" y afirmó que su país "condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación".

"Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz", concluyó el mandatario.

Así, el presidente de Brasil volvió a exigir por una solución basada en el multilateralismo tal como lo hizo semanas atrás - junto a Claudia Sheinbaum, presidenta de México - cuando expresó su voluntad de actuar como mediadores para impulsar una salida diplomática a la crisis.

La reacción de Javier Milei a la intervención de EEUU en Venezuela

Otra de las reacciones más importantes fue la del presidente Javier Milei quien este sábado celebró el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que, según confirmó Trump, derivó en la captura de Nicolás Maduro. Tras ese anuncio, el libertario reaccionó públicamente con un mensaje en redes sociales: “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”.

Más tarde, el jefe de Estado argentino reforzó su postura al compartir un video con duras críticas al régimen venezolano. En ese material, Milei sostiene que Maduro “tiene una sombra oscura sobre nuestra región”, lo que calificó como un “peligro y una vergüenza que no pueden seguir existiendo en el continente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2007413554077692217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007413554077692217%7Ctwgr%5E96bd98aac8a30526243ab49bd8021b149057ad0c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fjavier-milei-celebro-la-captura-nicolas-maduro-venezuela-la-libertad-avanza-n6230192&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

En el mismo registro, que corresponde a un fragmento de un discurso pronunciado en el Mercosur, el presidente argentino afirma: “La Argentina saluda la presión de los EEUU y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento en esta materia se ha agotado”.

El mensaje concluye con un llamado al resto de los países del bloque regional. “Instamos además, a todos los otros representantes del bloque, a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, cierra el video, acompañado por una imagen de Maduro junto al presidente de Brasil.