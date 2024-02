Lula Da Silva denunció a Israel por incumplir las decisiones de la ONU en el conflicto armado en Franja de Gaza

Luego de reunirse con su par egipcio en El Cairo, Lula Da Silva, presidente de Brasil, denunció a Israel por no cumplir "ninguna" de las decisiones de la ONU. Además, el mandatario reforzó la importancia de los BRICS en un mundo multipolar.

Las declaraciones de Lula Da Silva

"El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la situación de Israel y Gaza. Lo único que se puede hacer es pedir paz ante los medios, pero me parece que la premisa de Israel es no cumplir con ninguna decisión tomada por las Naciones Unidas", expresó Lula en El Cairo, luego de su reunión con Abdelfatah Al Sisi. Además, el mandatario brasilero aseguró la decisión de acompañar a Sudáfrica en la denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.