Crisis en Bolivia: ya son cinco los países que enviaron ayuda humanitaria

Argentina ya había enviado aviones Hércules y Brasil se sumó luego al operativo, tras un diálogo entre los mandatarios Lula da Silva y Rodrigo Paz.

Mientras Bolivia atraviesa su cuarta semana de protestas y desabastecimiento, crece el respaldo regional e internacional a Rodrigo Paz.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , se sumó a EEUU , Argentina , Perú y Chile luego de ordenar enviar ayuda humanitaria a Bolivia, luego de una conversación telefónica con su homónimo, Rodrigo Paz. El mandatario boliviano solicitó apoyo a Brasilia en medio de una intensa crisis con decenas de cortes de rutas en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz.

En la llamada del lunes por la tarde impulsada por Paz, el presidente brasileño subrayó cuidar las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, al tiempo que expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano , según constató el propio Lula en su cuenta de X.

"Insté al gobierno y a los movimientos sociales a evitar recurrir a la violencia y a priorizar el diálogo como vía para superar las diferencias y preservar la paz social. A petición del presidente Rodrigo Paz, ordené el envío de ayuda humanitaria a Bolivia", escribió Lula, en su mensaje mediador.

Recebi, na tarde desta segunda-feira (25), telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Conversamos sobre a situação humanitária enfrentada pela Bolívia em decorrência de protestos e bloqueios de estradas, que vêm provocando o desabastecimento de algumas regiões do país.…

Bolivia entró este lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por los sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz.

EEUU, Argentina, Perú, Chile y ahora también Brasil forman parte del grupo de gobiernos que salieron a respaldar a la administración de Paz Pereira, en un escenario cada vez más delicado.

Desde Washington, el gobierno de Donald Trump confirmó el envío de alimentos de emergencia y apoyo logístico para asistir a las zonas más afectadas por los bloqueos, principalmente en La Paz y El Alto. En la misma línea, Argentina anunció asistencia tras un pedido directo de la administración boliviana, en medio de los problemas para garantizar combustible, insumos médicos y productos básicos.

Por su parte, Perú ya concretó el envío de cuatro toneladas de alimentos en un avión militar, además de colaborar con la repatriación de ciudadanos bolivianos varados por los cortes de ruta. Chile, en tanto, despachó un avión Hércules con 480 cajas de alimentos, organizadas en kits destinados a abastecer a familias durante varios días.

Por último, el gobierno brasileño todavía no detalló qué tipo de asistencia enviará ni bajo qué modalidad llegará al país vecino, sí confirmó oficialmente que participará del operativo internacional de apoyo.

Paz: “Nuestra democracia institucional es frágil”

En diálogo con medios argentinos, Paz reconoció la debilidad estructural del Estado boliviano y aseguró que no piensa abandonar el cargo pese a la presión social y política. “No pienso irme, sino dejar un mejor país al terminar mi mandato”, sostuvo.

El presidente remarcó que Bolivia atraviesa una disputa que excede las diferencias ideológicas tradicionales. “Tenemos la legitimidad de las urnas. Ganamos con el 55 % de los votos pero tenemos fragilidad institucional”, afirmó.

Además, vinculó la crisis con el deterioro económico acumulado durante los últimos años y señaló que el país perdió capacidad exportadora y reservas energéticas. “Antes le vendíamos gas a la Argentina, pero ahora con Vaca Muerta no le vendemos más. Bolivia se quedó sin inversión y sin reservas. Evo Morales nos dejó sin reservas. Nos dejó un país arrasado”, expresó.

Por otro lado, el presidente de Bolivia aseguró que comenzó un “reordenamiento” de su gabinete y que se creará un consejo económico y social.

”Desde el Gobierno les quiero anunciar que vamos a reorganizar el Gabinete, porque el presidente no puede estar en todos lados”, sostuvo este miércoles a tiempo de indicar que se tiene que tener integrantes “más ágiles y cercano”, dijo el mandatario, mientras continúa un bloqueo indefinido de rutas, en las ciudades de La Paz y El Alto.

”El reclamo es ‘queremos ser parte de la toma de decisiones’ y el Gobierno una vez superado ciertos espacios, como estabilizar la economía, es que tiene que ser un Gobierno de todos los bolivianos, esa fue nuestra intención, pero pese a eso algunos dicen que quieren participar”, sostuvo.