Lula intenta reflotar el acuerdo Mercosur-UE pese al rechazo de Macron

Lula hizo declaraciones en Berlín luego de que se opusiera tajantemente a las condiciones del acuerdo el presidente de Francia, Emmanuel Macron , quien consideró "anticuados" a los términos de la negociación porque no cumplen con la normativa europea de medio ambiente.

Durante un diálogo con la prensa tras visitar al jefe de gobierno (canciller) alemán, Olaf Scholz, Lula dijo que Brasil y Alemania sí impulsan el acuerdo de libre comercio y que la decisión no es tomada por países en soledad sino por la Comisión Europea (el poder Ejecutivo de la UE).

"Para aprovechar el potencial que surge de las relaciones económicas y comerciales, Brasil y Alemania apoyan la celebración del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Haremos esfuerzos adicionales para que se pueda concluir este acuerdo. No voy a rendirme hasta no hablar con todos y escuchar un 'no' de parte de ellos", dijo Lula al lado de Scholz.

Lula sobre el rol de Macron y la incertidumbre respecto de Milei

Lula recordó que la posición francesa es históricamente refractaria a la firma de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur "por problemas políticos y financieros con los productores franceses".

También se refirió a la asunción del electo mandatario argentino, Javier Milei, quien asumirá el próximo domingo.

"Respetamos la posición de Macron, lo que no puedo todavía es decir si vamos a firmar. En primer lugar, porque, además de la posición de Francia, tenemos la posición de Argentina, que tuvo elecciones y su nuevo presidente asume el día 10. Alberto Fernández participará en nuestra reunión el día 7 en Brasil. El día 6 habrá una reunión de ministros, cancilleres. de los países del Mercosur, quienes intentarán resolver los problemas técnicos que existan", adelantó.

Por ello, Lula le pidió a Scholz hablar con Macron y con el próximo presidente de Argentina para intentar destrabar las negociaciones finales.

Al recibir el 'no' de Macron el sábado pasado en Dubai, Lula aseguró que esta vez "nadie puede culpar a Brasil o al Mercosur" de hacer fracasar las negociaciones.

Lula dijo que tras casi 23 años de negociación el acercamiento entre Mercosur y Unión Europea "es central para la construcción de un mundo multipolar y el fortalecimiento del multilateralismo".