Lula le bajó el tono a la discusión con Javier Milei: "Tenemos que sentarnos a la mesa"

Las palabras del mandatario brasileño buscan poner paños fríos a la relación con el líder de La Libertad Avanza a dos días de su victoria en el balotaje, quien había anticipado que no quería mantener relaciones con Brasil ni con China.

Lula: "Tenemos que sentarnos a la mesa"

Sin citar al economista liberal-libertario, Lula remarcó que "no tiene por qué gustarme el presidente de Chile, de Argentina o Venezuela. No tiene por qué ser mi amigo. Él tiene que ser presidente de su país, yo tengo que ser presidente de mi país. Tenemos que tener una política de Estado brasileña y él tiene que tener la suya. Tenemos que sentarnos a la mesa, cada uno defendiendo sus intereses. No puede haber supremacía de uno sobre el otro, tenemos que llegar a un acuerdo. Ese es el arte de la democracia".