Malvinas: qué países respaldan el reclamo argentino y cuál es la postura internacional

La Argentina sostiene su reclamo de soberanía con respaldo en distintos organismos multilaterales, mientras la ONU mantiene a las islas en su lista de Territorios No Autónomos y reconoce la existencia de una disputa con el Reino Unido.

La causa Malvinas vive momentos de revitalización en medio de las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, la respuesta del Reino Unido y el involucramiento - indirecto - de grandes potencias como Estados Unidos y China . Los recientes dichos del presidente norteamericano Donald Trump, fueron un cimbronazo en un escenario donde Argentina contaba históricamente con un respaldo sostenido en distintos ámbitos de la diplomacia internacional, con su eje central en las Naciones Unidas, donde la cuestión permanece incorporada a la agenda de descolonización, se reconoce oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y cuenta con el apoyo explícito del G77 y China.

Cabe destacar que, en el plano internacional, uno de los antecedentes centrales en el conflicto es la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965. El documento reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido y llamó a los gobiernos argentino y británico a negociar una solución pacífica. Desde entonces, el Comité Especial de Descolonización analiza anualmente la cuestión Malvinas.

La resolución establece los elementos centrales sobre los que la Argentina estructura su reclamo:

Un punto central de la Resolución 2065 es que, al referirse a una eventual solución de la controversia, establece que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. La posición argentina sostiene que esta formulación diferencia esos intereses de sus deseos y, por esa razón, considera que el principio de autodeterminación no resulta aplicable de la misma manera que en otros procesos de descolonización.

Se invita a ambos gobiernos a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto y comunicar sus resultados al Comité Especial o a la Asamblea General.

Se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre los gobiernos argentino y británico.

El caso de las Islas Malvinas constituye una situación colonial a la que debe ponerse fin.

El G77 y China constituye uno de los principales ámbitos multilaterales en los que se mantiene el acompañamiento al reclamo argentino . Sus pronunciamientos reiteran el llamado a que los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la controversia.

El respaldo reúne a países de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Entre ellos se encuentran China, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, además de distintos Estados insulares y países en desarrollo.

China, en particular, expresó en distintas oportunidades su apoyo a la posición argentina y vinculó la cuestión con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Su postura también adquiere relevancia por tratarse de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La última expresión a favor data del pasado martes, cuando el embajador chino en Argentina, Wang Wei, remarcó: "De nuestra parte, China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas".

En América Latina y el Caribe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también ha sostenido el llamado a que ambos países retomen el diálogo. El mismo planteo aparece en distintos pronunciamientos del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En junio de 2026, la Asamblea General de la OEA aprobó por aclamación una nueva declaración en la que reclamó la reanudación de las negociaciones.

El Mercosur, por ejemplo, reiteró su respaldo a los derechos argentinos sobre las islas. En 2025, durante el tratamiento de la cuestión en el Comité de Descolonización, la representación de Uruguay recordó que los Estados del bloque han renovado ese apoyo en sus reuniones de jefes de Estado.

Así, la cuestión Malvinas continúa presente en distintos foros regionales y multilaterales. Sin embargo, las posiciones no son idénticas: deben diferenciarse los países que reconocen la soberanía argentina de aquellos que respaldan la apertura de negociaciones o simplemente sostienen que existe una disputa que debe resolverse por la vía diplomática.

Los 134 países a favor de Argentina

En este escenario multilateral, el desglose geográfico de apoyos incluye:

América Latina y el Caribe: Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de otros socios regionales de la comunidad caribeña y latinoamericana.

Asia y Medio Oriente: China, India, Indonesia, Pakistán, Vietnam y distintos Estados de Medio Oriente, como Arabia Saudita y Qatar, además de países de Asia Central y del Sudeste Asiático.

África: la adhesión de numerosos países del continente, entre ellos Sudáfrica, Nigeria, Argelia, Angola y Yibuti.

Oceanía: Estados insulares del Pacífico como Fiyi, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea, entre otros.

Cabe destacar que el dato debe leerse dentro del funcionamiento de los organismos multilaterales: el respaldo a la posición argentina no implica necesariamente que todos esos países hayan emitido un reconocimiento bilateral de soberanía argentina sobre las islas, sino que existe un acompañamiento a la búsqueda de una solución negociada de la controversia.

Qué países respaldan al Reino Unido

La situación es diferente cuando se analiza la posición de los países que acompañan al Reino Unido. No existe una nómina única de Estados que pueda ser presentada como un bloque formal de apoyo a la soberanía británica sobre las islas.

Entre los aliados estratégicos de Londres aparecen países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que sostienen la relevancia del principio de autodeterminación en su posición sobre la cuestión.

También existen antecedentes vinculados con la Guerra de Malvinas de 1982. Durante el conflicto, el Reino Unido recibió apoyo logístico y de inteligencia de países como Chile, en un contexto marcado por las tensiones limítrofes entre la Argentina y ese país por el Canal Beagle. Francia también estuvo entre los países europeos vinculados al escenario diplomático de la guerra.

Sin embargo, esos antecedentes históricos no deben confundirse con la posición actual de los organismos multilaterales. En el sistema de Naciones Unidas, la cuestión continúa siendo tratada como una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.