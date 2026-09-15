Malvinas: Argentina rechazó una guía comercial de Reino Unido y advirtió a empresas que operen en las islas

Cancillería cuestionó el documento británico que promueve actividades económicas en el archipiélago. Aseguró que profundizará las medidas contra compañías vinculadas a la explotación de recursos naturales.

Cancillería rechazó la guía difundida por Reino Unido para las empresas que desarrollen actividades comerciales en las Islas Malvinas.

Cancillería rechazó este martes una nueva guía publicada por el gobierno británico para empresas que realicen actividades comerciales en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra quienes participen de la explotación de recursos naturales sin autorización nacional.

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El pronunciamiento se produjo luego de que Reino Unido difundiera el documento “Doing business with the Falkland Islands”, dirigido a empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las islas, suministren bienes o servicios o intervengan directa o indirectamente en la explotación de sus recursos naturales.

En esa guía, Londres sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y manifiesta su respaldo a las compañías que operen allí. Además, señala que las firmas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas deberían buscar asesoramiento jurídico independiente y ofrece apoyo británico cuando una empresa, subsidiaria o proveedor enfrente presiones en un tercer país.

Frente a la publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su “más enérgico rechazo” y acusó al Reino Unido de intentar promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

La Cancillería reafirmó la posición argentina respecto de la soberanía sobre los archipiélagos y sostuvo que se encuentran “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.

CUESTIÓN MALVINAS: LA CANCILLERÍA ARGENTINA RECHAZA LA GUÍA DEL GOBIERNO BRITÁNICO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES CON LAS ISLAS MALVINAS E INTENSIFICA LAS MEDIDAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE NUESTROS RECURSOS https://t.co/AYwcUNK0gK — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 15, 2026

Argentina intensificará las medidas contra la explotación de recursos

El Gobierno vinculó la respuesta con los anuncios de Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp en torno al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y aseguró que profundizará su plan para impedir la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.

La Cancillería recordó que, tras la denominada Decisión Final de Inversión del proyecto, convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal.

Según el comunicado, durante esos encuentros el Gobierno rechazó el avance de Sea Lion y otros actos vinculados al proyecto, entre ellos las licencias otorgadas unilateralmente, los llamados a proveedores y las guías e incentivos comerciales impulsados por Reino Unido.

La administración de Javier Milei sostuvo que aplicará las leyes 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto 868/2026, a las empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en la Plataforma Continental Argentina.

Cancillería cuestionó el documento británico que promueve actividades económicas en el archipiélago. ATE

En ese marco, Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países y que inició 60 procedimientos administrativos. Además, indicó que el canciller Pablo Quirno realizó tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y a sus directivos.

El Gobierno argentino argumentó que las acciones británicas vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras se encuentre pendiente una solución de la disputa de soberanía.

Por su parte, la guía publicada este martes por el Gobierno británico reafirma la posición de Londres de que las islas constituyen un territorio británico de ultramar y sostiene que la explotación de sus recursos corresponde a las autoridades isleñas y a las compañías involucradas. También invoca el principio de autodeterminación para fundamentar su posición.

Argentina, en cambio, reiteró su disposición a mantener un “diálogo constructivo y sustantivo” con Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Finalmente, Cancillería advirtió a las empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con las islas sin autorización argentina que el Gobierno “agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance”.