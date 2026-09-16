Cómo es la guía que Reino Unido publicó para respaldar a las empresas que operan en Malvinas ante las medidas argentinas

El gobierno británico respaldó las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago y rechazó la aplicación de la legislación argentina. También ofreció apoyo diplomático a compañías que enfrenten sanciones o presiones por sus negocios en las islas.

Reino Unido publicó una guía para respaldar a las empresas que operan en Malvinas.

El gobierno de Reino Unido publicó una guía destinada a las compañías y particulares que mantienen vínculos económicos con las Islas Malvinas , en medio del endurecimiento de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina.

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El documento, denominado Doing business with the Falkland Islands ("Hacer negocios con las Islas Malvinas") , fue difundido este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico .

La publicación está destinada a compañías que operan directamente en las islas, suministran bienes o servicios o mantienen algún tipo de participación directa o indirecta en su economía.

La medida representa una respuesta de Londres frente a las nuevas herramientas que prepara la Argentina para reforzar las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas.

Uno de los principales puntos de la guía es el respaldo explícito del Gobierno británico a las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago bajo el marco jurídico que reconoce Londres.

Quirno había defendido el posicionamiento argentino. Archivo

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a regular su propia economía y explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Según el documento, las actividades petroleras desarrolladas en la plataforma continental se encuentran reguladas por la legislación de las Islas Malvinas. Londres respalda además la explotación de esos recursos con el argumento de que generan beneficios económicos para los habitantes del territorio.

La guía también reafirma la posición británica respecto de la disputa de soberanía. Define a las Malvinas como un "Territorio Británico de Ultramar" y sostiene que el Reino Unido no discutirá la soberanía "a menos que los isleños así lo deseen".

Londres rechazó la aplicación de las leyes argentinas

Uno de los apartados centrales está dedicado específicamente a las medidas adoptadas por la Argentina contra las actividades económicas desarrolladas en las islas. El gobierno británico sostiene que Buenos Aires no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.

La misma posición se extiende a las empresas y personas involucradas en negocios relacionados con Malvinas. Según Londres, las medidas dispuestas por las autoridades argentinas tampoco deberían alcanzar a quienes desarrollan actividades comerciales vinculadas con las islas.

El documento afirma además que las acciones adoptadas anteriormente por la Argentina no impidieron, según la postura británica, que la economía del archipiélago continuara creciendo.

Qué recomienda Reino Unido a las empresas sancionadas por Argentina

La guía contempla también qué deberían hacer las compañías o particulares que reciban comunicaciones de las autoridades argentinas o enfrenten posibles acciones legales por sus operaciones relacionadas con Malvinas.

En esos casos, el Gobierno británico recomienda recurrir a asesoramiento jurídico independiente para analizar cada situación particular.

El documento aclara que su contenido representa exclusivamente la posición oficial del Reino Unido y que no debe interpretarse como asesoramiento legal.

Sin embargo, Londres ofreció además respaldo institucional. El Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó su disposición a expresar públicamente su posición frente al Gobierno argentino, organismos internacionales y compañías que soliciten garantías ante las medidas adoptadas por Buenos Aires.

Londres también ofrece respaldo ante presiones en terceros países

Otro de los puntos destacados se refiere a las eventuales consecuencias que las sanciones argentinas podrían provocar fuera de ambos países.

La guía contempla específicamente la posibilidad de que una empresa, una subsidiaria o un proveedor sea objeto de presiones en un tercer país debido a sus actividades comerciales vinculadas con las Malvinas.

Ante esa situación, el Gobierno británico afirmó que está dispuesto a intervenir para comunicar directamente su posición a la compañía afectada.

De esta manera, Londres no solo respaldó la continuidad de las actividades económicas bajo el régimen jurídico que aplica en las islas, sino que además ofreció apoyo diplomático ante posibles consecuencias internacionales derivadas de las medidas argentinas.

Una nueva disputa entre Argentina y Reino Unido por Malvinas

La publicación de la guía se produjo mientras el Gobierno argentino avanza con nuevas herramientas contra las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

La administración de Milei busca reforzar las sanciones contra aquellas empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina, en el marco del histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

Las posiciones de ambos países vuelven así a enfrentarse también en el terreno económico: mientras Argentina cuestiona las operaciones realizadas sin su autorización y pretende ampliar las herramientas para sancionarlas, Reino Unido sostiene que la legislación argentina no puede aplicarse sobre las islas y anunció respaldo diplomático para las compañías involucradas.

La guía británica abrió de esta manera un nuevo capítulo de la disputa alrededor de las actividades económicas en Malvinas, con Buenos Aires y Londres defendiendo marcos jurídicos contrapuestos sobre un territorio cuya soberanía continúa en disputa.