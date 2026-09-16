China ratificó su apoyo a Argentina por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas con Reino Unido

El apoyo fue hecho por el embajador chino en Argentina durante las celebraciones por la conmemoración del 77° aniversario de la República. El gigante asiático mantiene su propia disputa soberana con Taiwán y se muestra en contra del principio de autodeterminación para resolver el conflicto.

En el marco del 77° aniversario de la República Popular China, el embajador en argentina, Wang Wei, remarcó el apoyo de su país al reclamo de Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas. Los dichos llegan en medio de un escenario en movimiento, tras los anuncios de sanciones por parte del Gobierno a las empresas que realicen explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, la respuesta del Reino Unido y los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible "intervención" en la disputa.

En su discurso, el embajador chino destacó " la adhesión del gobierno y sociedad argentina al principio de una sola China" en referencia al conflicto vigente que mantiene el gigante asiático con la isla de Taiwán . Sobre el caso argentino, sostuvo: "De nuestra parte, China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas" .

En su breve discurso, Wei destacó que "China mantiene su posición como segundo socio comercial", además de destacarse como el " primer destino de las exportaciones agroindustriales" y ser una " importante fuente de inversiones para la Argentina" .

La cuestión Malvinas mantiene un respaldo internacional al reclamo argentino para que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones bilaterales por la disputa de soberanía. Uno de los principales espacios donde se expresa ese acompañamiento es el G77 y China , integrado por más de 130 países.

El apoyo, sin embargo, no implica que todos sus integrantes reconozcan de manera individual la soberanía argentina sobre las islas. En los organismos multilaterales, buena parte de las declaraciones se concentra en reconocer la existencia de una disputa y reclamar que Buenos Aires y Londres vuelvan a la mesa de negociaciones .

El principal antecedente diplomático es la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965. El documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

El G77 y China constituye uno de los ámbitos multilaterales donde se mantiene ese respaldo. Sus pronunciamientos reiteran el llamado a que los gobiernos argentino y británico reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.

El acompañamiento incluye a países de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Entre ellos aparecen China, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, además de distintos Estados insulares y países en desarrollo.

China expresó en diferentes oportunidades su respaldo a la posición argentina y vinculó la cuestión con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Su postura adquiere además relevancia por su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad.

En América Latina y el Caribe, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también sostuvo el llamado a que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones. Lo mismo ocurrió en distintos pronunciamientos del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En junio de 2026, la Asamblea General de la OEA aprobó por aclamación una nueva declaración que reclamó la reanudación de las negociaciones entre ambos países.

De esta manera, el reclamo argentino se mantiene presente en distintos foros regionales y multilaterales, aunque las posiciones de los países no son idénticas y deben distinguirse entre el reconocimiento de la soberanía argentina, el respaldo al diálogo y el reconocimiento de la existencia de una disputa. Uno de los pronunciamientos más recientes llegó desde Brasil, pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El encargado de Negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, ratificó la posición de su país durante la celebración del Día Nacional de la República Federativa de Brasil, realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón. Del encuentro participaron políticos, legisladores, empresarios y representantes diplomáticos, entre ellos el embajador británico David Cairns y el representante chino Wang Wei.

En ese marco, Uziel remarcó la posición histórica de Brasil sobre la cuestión Malvinas y aseguró: “El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.

El diplomático también destacó el vínculo entre ambos países y sostuvo: “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”.

Qué países sostienen una posición contraria al reclamo argentino

El escenario diplomático no puede dividirse simplemente entre países que están “a favor” de la Argentina y otros que respaldan al Reino Unido. Existen diferentes grados de apoyo, posiciones de neutralidad y Estados que ponen el foco en el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.

Tampoco existe una nómina equivalente de países que reconozcan formalmente la soberanía británica sobre las Malvinas. Estados Unidos mantiene una relación estratégica con el Reino Unido, pero su posición sobre la soberanía no supone un reconocimiento formal de una de las partes. Históricamente reconoció la administración británica de facto sin adoptar una definición definitiva sobre los reclamos contrapuestos. Algo que comenzó a cambiar con la última administración de Donald Trump.

Otros países estrechamente vinculados con Londres, incluidos integrantes de la Commonwealth, pusieron en distintos momentos el acento en los deseos de los habitantes del archipiélago.

Por eso, el mapa diplomático en torno a Malvinas presenta distintas posiciones: desde el respaldo al reclamo argentino y el llamado a negociar hasta posturas que priorizan la voluntad de los habitantes de las islas o mantienen una posición sin reconocimiento formal de la soberanía de ninguna de las partes.