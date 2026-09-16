Choque fatal: un muerto por el impacto de cuatro camiones sobre un puente

El hecho dejó un conductor muerto y otras tres personas heridas sobre el cruce del Arroyo Saladillo. La magnitud del operativo obligó a mantener completamente cortada la Ruta Provincial 51 durante varias horas.

Un grave accidente vial se produjo sobre el puente del Arroyo Saladillo , en la Ruta Provincial 51 , entre las localidades bonaerenses de Saladillo y 25 de Mayo , donde cuatro camiones protagonizaron un choque en cadena .

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El siniestro dejó como saldo un hombre de 32 años muerto y otros tres conductores heridos . Las circunstancias que desencadenaron la colisión todavía son materia de investigación.

La violencia del impacto provocó que uno de los vehículos de gran porte terminara dentro del cauce ubicado debajo del puente . Además, parte de las cargas transportadas por los camiones quedó distribuida sobre la calzada.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Saladillo y 25 de Mayo, efectivos policiales, Defensa Civil y distintos equipos de emergencia , según informaron medios locales.

De acuerdo con Noticias Las Flores , la víctima fatal fue identificada como Jorge Delgiorgio Basante , de 32 años. El hombre conducía un camión Renault con acoplado cargado de cereal y murió en el lugar como consecuencia de las heridas que sufrió durante el impacto.

El accidente llevó a un fuerte operativo en la ruta.

Los otros tres conductores involucrados resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal Unzué de 25 de Mayo para recibir atención médica y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Uno de ellos fue identificado como Nicolás Mareco, de 32 años, quien sufrió heridas de consideración. También fue asistido Mauricio Muriño, de 27, conductor de un camión Renault con acoplado que trasladaba latas de pintura. El tercer herido fue Alberto Sotto, de 64 años, quien manejaba un camión Fiat cisterna cargado con urea a granel.

La Ruta 51 permaneció completamente cortada

La magnitud del choque y las tareas desplegadas por los servicios de emergencia obligaron a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta 51 durante varias horas.

El operativo incluyó las tareas de rescate y asistencia a los involucrados, además del trabajo necesario ante la caída de uno de los camiones al arroyo y la presencia de cargas sobre la calzada.

Mientras tanto, los investigadores deberán establecer cómo se originó el choque en cadena y cuál fue la secuencia de los cuatro vehículos antes del impacto.

Otro choque fatal entre una camioneta y un camión en Entre Ríos

El episodio ocurrió dos semanas después de otro grave accidente vial registrado sobre la Ruta 12, a la altura de las localidades de Hernández y Aranguren, en el departamento entrerriano de Nogoyá.

En aquella oportunidad, una Renault Kangoo en la que viajaban cuatro integrantes del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá chocó frontalmente contra un transporte de carga Iveco Daily cuando se dirigía hacia Paraná.

Como consecuencia del impacto, Nilda Teresa Muñoz, de 66 años, murió y otras tres personas sufrieron heridas de gravedad.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron para retirar a los ocupantes de la camioneta y constataron en el lugar el fallecimiento de la mujer.

El nuevo accidente sobre la Ruta 51 volvió a dejar un saldo fatal tras una colisión entre vehículos de gran porte, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias que provocaron el choque en cadena sobre el puente del Arroyo Saladillo.