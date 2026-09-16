Horror en Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y quedó detenido

La víctima, de 24 años, permanece internada con quemaduras en la cara, el cuello y el tórax. El acusado tiene 17 años.

Un adolescente de 17 años quedó detenido acusado de atacar a su expareja en Lastenia, Tucumán.

Un adolescente de 17 años quedó detenido acusado de prender fuego a su expareja, de 24, durante una discusión ocurrida en una vivienda de Lastenia, Tucumán. La víctima debió ser internada nuevamente por complicaciones derivadas de las quemaduras que sufrió en la cara, el cuello y el tórax .

El ataque ocurrió durante la mañana del domingo 13 de septiembre , en una casa del barrio La Cerámica donde ambos convivían. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, se habría iniciado una discusión por celos durante la cual el adolescente amenazó con quemar la ropa de la joven.

En medio de la pelea, la víctima le habría pedido que continuara con su vida. Fue entonces cuando, según la acusación, el adolescente le arrojó alcohol en el rostro y la prendió fuego . Las llamas le provocaron lesiones que se extendieron desde el mentón hasta el pecho .

La joven fue trasladada de inmediato a un hospital y recibió el alta algunas horas después. Sin embargo, este martes los médicos dispusieron nuevamente su internación debido a complicaciones en su estado de salud.

Tras el ataque, la Justicia tucumana realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó que el adolescente permaneciera alojado preventivamente durante tres meses en el Instituto Cura Brochero , mientras avanza la investigación.

El juez interviniente resolvió finalmente establecer la medida por 30 días. El joven permanece alojado en ese instituto mientras se desarrollan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, sostuvo que tanto el mecanismo utilizado como las partes del cuerpo afectadas son elementos relevantes para establecer la calificación penal.

“Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, explicó Pedrosa.

De qué está acusado el joven de 17 años

A partir de esos elementos, el adolescente afronta una acusación por tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación continuará mientras permanece alojado preventivamente en el instituto de menores.

La situación médica de la víctima también continúa bajo seguimiento después de que fuera necesaria una segunda internación. Las lesiones que sufrió alcanzaron sectores considerados vitales por la Fiscalía, un elemento que fue incorporado al expediente para fundamentar la gravedad de la acusación.

El caso permanece ahora bajo investigación de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, mientras la Justicia deberá determinar los próximos pasos procesales una vez que concluya el plazo preventivo de 30 días establecido para el adolescente.