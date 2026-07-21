EEUU asegura estar "abierto" al diálogo, pero mantiene los bombardeos contra Irán

Ambos países intercambian ataques por décimo día consecutivo. El control del estrecho de Ormuz, nuevamente en el centro de la disputa.

Estados Unidos e Irán ya llevan más de 10 días de ataques consecutivos desde que se reactivó el conflicto luego del alto al fuego que habían firmado ambas naciones. En este contexto, desde la Casa Blanca el secretario de Estado, Marcos Rubio , aseguró que su país se "mantiene siempre abierto a una solución diplomática" a la par que el Comando Central de EEUU confirmó en X la conclusión de un nuevo bombardeo a "capacidades militares iraníes" el lunes por la noche .

En contrapartida, desde Teherán buscan mantener el control del paso marítimo. Durante los últimos días, Irán bombardeó distintos países aliados de Washington y Jordania, entre los que se encuentran Kuwait, Bahréin y Arabia Saudita. Este martes, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití confirmó daños en sus centrales eléctricas y plantas desalinizadoras.

Pese a los mensajes que apuntan a una eventual negociación, la tensión sigue escalando. Trump advirtió que, de ahora en adelante, “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense (...) pagarán por esa muerte muchas veces”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló el alcance de la operación lanzada contra Irán durante la noche del lunes: "Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea , con el objetivo de reducir la capacidad de Irán para continuar atacando a los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz".

"El tránsito de buques comerciales por este vital corredor marítimo internacional continúa. Desde principios de mayo, las fuerzas del CENTCOM han ayudado a facilitar el tránsito de aproximadamente 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de petróleo crudo", sentenciaron.

A la par de los ataques, Rubio sostuvo que EEUU sigue dispuesto a negociar con Teherán, aunque aclaró que la respuesta militar continuará mientras persistan los ataques iraníes: “Irán continúa 'enviando señales de que quieren hablar, de que quieren negociar, pero a lo que estamos respondiendo es a su comportamiento. Y su comportamiento es que están lanzando misiles y drones contra barcos' en el estrecho de Ormuz", afirmó.

Además, remarcó: “Estados Unidos siempre se mantiene abierto a una solución diplomática, y lo hemos intentado múltiples veces con Irán, y seguiremos intentándolo”. En ese sentido, agregó: “Si esa puerta se abre, estaremos contentos de verla abierta”.

Crece la tensión en la región

En medio del conflicto, Kuwait denunció nuevos ataques iraníes contra centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, instalaciones consideradas estratégicas para el país. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables informó que fue el cuarto día consecutivo de ataques de este tipo, que provocaron incendios en distintos puntos. Las llamas ya fueron controladas y las autoridades evalúan los daños mientras avanzan las tareas de reparación.

La navegación sobre el estrecho de Ormuz, el centro del conflicto. Getty Images

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos condenó las acciones iraníes y aseguró que representan una "violación flagrante de la soberanía de las naciones hermanas y una amenaza para su seguridad y estabilidad". A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ratificó su “plena solidaridad” con los países afectados y expresó su “apoyo a todas las medidas encaminadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad”.

Como respuesta a la ofensiva estadounidense, Irán lleva varios días atacando objetivos militares de Estados Unidos en Jordania, Baréin y Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria Islámica informó que se registraron incendios de gran magnitud en dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz.

En este escenario, este martes el ministro iraní Momeni realiza su visita oficial a Pakistán. Durante la jornada mantuvo una segunda reunión con el primer ministro pakistaní, luego de haberse entrevistado previamente con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Syed Asim Munir, según informó la agencia IRNA. También tenía previsto reunirse con el ministro del Interior, Syed Mohsin Raza Naqvi.

La visita se produce mientras Pakistán intensificó en los últimos días sus gestiones diplomáticas para intentar reactivar el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.