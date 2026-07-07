Miedo en Damasco: explotaron dos bombas junto al hotel de Emmanuel Macron durante su visita a Siria + Agregar ámbito en









El mandatario francés ya había abandonado el Four Seasons para reunirse con Bashar al-Ásad en la sede de gobierno.

Ocurrieron dos atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron.

Dos explosiones perturbaron la agenda del presidente francés, Emmanuel Macron, durante su segundo día en la capital de Siria. Las bombas, de fabricación casera, estallaron en las inmediaciones del hotel Four Seasons, dejando un saldo de 18 personas heridas, incluyendo a cuatro agentes policiales. El mandatario resultó completamente ileso al encontrarse fuera del alojamiento en el momento del incidente, lo que le permitió seguir adelante con sus actividades programadas.

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Las autoridades precisaron que los artefactos estallaron “mientras se realizaban los preparativos” para desmantelarlos. El impacto de las detonaciones quedó registrado en el testimonio de Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio local: “Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cortaran las calles que conducen a ella”.

Dos explosiones perturbaron la agenda Emmanuel Macron en Siria. Previamente, Macron había utilizado las instalaciones del hotel para mantener un encuentro con representantes de la sociedad civil. Sin embargo, al momento del ataque, el mandatario ya había abandonado el recinto rumbo al palacio presidencial para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa. De hecho, la comitiva francesa ni siquiera llegó a percibir el sonido de las detonaciones, según confirmaron dos periodistas que viajaban junto a la delegación.

Tras los estallidos, una densa columna de humo comenzó a alzarse desde el epicentro del ataque. La fuerza de la onda expansiva destrozó los ventanales del Ministerio de Turismo, ubicado justo enfrente del Four Seasons, y dejó un rastro de restos metálicos y manchas de sangre en las inmediaciones. Minutos después, un masivo despliegue de seguridad acordonó la zona mientras varias ambulancias llegaban para asistir a los heridos.

“Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana encontré a Siria en toda su diversidad. Vi la dignidad, el coraje y la determinación. Mi visita continúa”, expresó Macron más tarde en su cuenta de X.

Macron en Siria: el ataque en Damasco golpea los planes de apertura de Al-Sharaa Las explosiones empañaron el cierre de una visita histórica. Macron es el primer mandatario occidental en viajar a Siria desde que una coalición islamista derrocó a la familia Ásad, que gobernó el país con mano de hierro durante 50 años. Para el actual presidente, Ahmed al-Sharaa, el ataque representa un duro golpe a sus esfuerzos por estabilizar la nación y limpiar su imagen internacional, marcada por su antiguo liderazgo en una milicia ligada a Al Qaeda. Con un Damasco que venía gozando de una inusual paz, este atentado pone a prueba las promesas de apertura política y reconstrucción económica de un gobierno que aún lucha por convencer a las minorías escépticas y a las potencias extranjeras.

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