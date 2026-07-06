Un ataque ruso dejó al menos 26 muertos en Kiev en el momento más débil de Ucrania + Agregar ámbito en









Un nuevo bombardeo con misiles balísticos y drones expuso las dificultades ucranianas para interceptar los proyectiles rusos. Zelensky volvió a reclamar apoyo militar antes de la cumbre de la OTAN.

Rescatistas trabajaron durante horas entre los escombros de un edificio destruido en Kiev, mientras Ucrania denunció que sus defensas antiaéreas ya no alcanzan para contener los ataques rusos. AFP

Rusia lanzó durante la madrugada de este lunes uno de los ataques más intensos de las últimas semanas contra Ucrania, con una combinación de misiles balísticos y drones que dejó al menos 26 muertos. El bombardeo volvió a poner en evidencia un problema que preocupa cada vez más a Kiev: la escasez de misiles interceptores estadounidenses, fundamentales para frenar estas agresiones.

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En Kiev, los equipos de rescate trabajaron durante horas para retirar los escombros de una torre residencial que quedó prácticamente destruida tras el impacto de los proyectiles. Allí recuperaron varios cuerpos mientras continuaban las tareas para descartar que hubiera más personas atrapadas.

El ataque se produjo a pocas horas de la cumbre de la OTAN, que comenzará esta semana en Turquía, donde el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodímir Zelensky, para intentar reactivar las negociaciones en torno a una guerra que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022.

Ucrania admite que ya no logra frenar los misiles balísticos rusos Los datos difundidos por la Fuerza Aérea ucraniana reflejan el deterioro de sus capacidades defensivas. Según el informe oficial, ninguno de los 23 misiles balísticos lanzados por Rusia durante el ataque pudo ser interceptado, una situación que las autoridades atribuyen al agotamiento de los sistemas Patriot, el único armamento del que dispone Ucrania capaz de derribar este tipo de proyectiles.

Desde hace meses, Zelensky insiste en la necesidad de recibir más interceptores, al considerar que los misiles balísticos representan una de las amenazas más difíciles de neutralizar debido a su alta velocidad y trayectoria.

Durante su habitual mensaje nocturno, el mandatario calificó de "simplemente absurdo" que, en pleno siglo XXI, la producción de estos sistemas defensivos siga siendo insuficiente para proteger a la población del "terror balístico". Además, aseguró que Ucrania cuenta con la capacidad tecnológica para fabricar este tipo de armamento, aunque remarcó que necesita que Estados Unidos otorgue las licencias correspondientes para producir los sistemas Patriot dentro del país. "Nuestra producción alcanzaría no solo para defender Ucrania, sino también para ayudar a otros socios que los necesiten", sostuvo. Horas antes, Zelensky ya había reclamado que la próxima cumbre de la OTAN deje "decisiones firmes" que permitan reforzar la defensa aérea ucraniana. Las estadísticas oficiales muestran la magnitud del problema: en lo que va de julio, las defensas ucranianas apenas lograron derribar cuatro de los 49 misiles balísticos lanzados por Rusia, un escenario que evidencia la creciente vulnerabilidad del país frente a la ofensiva de Moscú.

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