Marine Le Pen podrá ser candidata a presidenta de Francia, pero deberá usar una tobillera electrónica + Agregar ámbito en









La referente de la extrema derecha continuará en la carrera hacia los comicios de 2027 bajo un régimen de arresto domiciliario de doce meses por el desvío de fondos públicos.

Marine Le Pen. Gentileza: RTL France

El Tribunal de Apelación de París impuso a Marine Le Pen una pena de 15 meses de inhabilitación, un plazo que técnicamente la deja libre para competir en las presidenciales de 2027. No obstante, la líder de la extrema derecha, de 57 años, también fue sentenciada a un año de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una medida de reclusión que ella misma calificó como incompatible con las exigencias de una campaña electoral.

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En el detalle del fallo, la inhabilitación total impuesta fue de 45 meses, aunque 30 de ellos quedaron en suspenso a menos que reincida. Respecto a los 15 meses de cumplimiento efectivo, estos comenzaron a computarse desde la sentencia de primera instancia dictada en marzo de 2025; al estar ese plazo técnicamente extinguido, la postulación de la dirigente queda legalmente habilitada.

La condena a arresto domiciliario pone en jaque la campaña de Marine Le Pen A esta sanción se suma una pena de tres años de cárcel, dos de ellos en suspenso, lo que la obliga a cumplir doce meses de arresto domiciliario bajo control satelital y a abonar una multa de 100.000 euros. Ahora, la pelota está en el terreno del juez de ejecución de penas, quien definirá los horarios y las restricciones del confinamiento. Estos detalles serán cruciales: la líder nacionalista ya había advertido que cancelaría sus planes presidenciales si se veía obligada a hacer política portando el dispositivo de rastreo.

“Cuando uno es candidato presidencial, necesita tener completa libertad para desplazarse“, había argumentado la dirigente días atrás en la televisión, agregando con firmeza: “No puedo depender de que un magistrado me autorice a ir a un acto”. Sin embargo, la justicia no se mostró conmovida por este dilema logístico. Al dar lectura al veredicto, la presidenta del tribunal remarcó con severidad que cualquier responsable político tiene la obligación estricta de ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

La líder de extrema derecha, Marine Le Pen. Foto: AP Marine Le Pen define su futuro presidencial tras la condena por desvío de fondos La condena ratifica la culpabilidad de Le Pen, de su partido, la Agrupación Nacional (RN), y de otros once implicados en el desvío de más de 2,8 millones de euros asignados por el Parlamento Europeo. En lugar de financiar a los asistentes de la Eurocámara, la justicia constató que ese dinero público sirvió para sostener las estructuras de la formación política.

La resolución de este enigma electoral llegará esta misma noche a las 20:00 (18:00 GMT), cuando la líder nacionalista asista a una entrevista en el canal con mayor audiencia de Francia para confirmar si sigue adelante con sus planes o si, finalmente, cede el testigo a su delfín, Jordan Bardella.