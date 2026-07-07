Hallaron muerta en Ucrania a la principal sospechosa del atentado contra un empresario en Mónaco

Se trata de Anastasiia Berezovska, quien fue encontrada en las cercanías de Kiev. Era buscada por autoridades internacionales, acusada de intento de homicidio.

La investigación por el atentado con explosivos ocurrido la semana pasada en Mónaco dio un giro inesperado. Anastasiia Berezovska , señalada como la principal sospechosa del ataque contra el empresario Vadim Ermolaev , fue hallada muerta y enterrada en las cercanías de Kiev, en Ucrania , con cuatro disparos en la nuca , según medios locales.

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La mujer era intensamente buscada por las autoridades internacionales tras la explosión registrada frente al domicilio del magnate de origen ucraniano, que dejó varios heridos de gravedad.

Antes del hallazgo del cuerpo, Interpol había difundido una alerta internacional con la fotografía de Berezovska, mientras que la policía de Alemania allanó su vivienda en Fráncfort y revisó su automóvil, aunque no logró localizarla.

La mujer, de 39 años , figuraba oficialmente como ciudadana ucraniana, refugiada de guerra en Alemania y ex cazadora. Sin embargo, fuentes ucranianas sostuvieron que nació en Kazajistán , contaba con pasaporte ruso y residía en la Crimea ocupada por Rusia.

Esas mismas fuentes afirmaron que utilizaba documentación ucraniana para desplazarse con mayor facilidad dentro de la Unión Europea y la vincularon con posiciones favorables al presidente ruso Vladimir Putin , además de atribuirle presuntos contactos con el Kremlin .

Berezovska es la principal acusada de atentar contra el magnate Vadim Ermolaev. HLN

El hallazgo del cuerpo y las detenciones

Según informaron medios ucranianos, el cadáver fue encontrado enterrado cerca de Kiev alrededor de las 23 del lunes. El diario Ukrainska Pravda indicó que la principal hipótesis apunta a una ejecución mediante disparos. Además, una fuente de los servicios de seguridad reveló que dos personas fueron detenidas por el crimen.

Se trata de un oficial en funciones de la Dirección Principal de Inteligencia (HUR), dependiente del Ministerio de Defensa de Ucrania, y de un exagente policial.

Las circunstancias del homicidio aún permanecen bajo investigación, mientras las autoridades intentan determinar si el asesinato guarda relación con el atentado ocurrido en Mónaco.

El atentado contra Vadim Ermolaev

Los investigadores consideran que Berezovska colocó un artefacto explosivo frente al departamento de Vadim Ermolaev, ubicado sobre la calle Padre Louis Frolla, y lo activó a distancia cuando el empresario regresaba junto a su familia.

Como consecuencia de la explosión, Ermolaev, de 58 años, sufrió heridas de extrema gravedad, al igual que su pareja, Anna Nasobina, y el hijo de ella, de 13 años.

El caso de Anna Nasobina fue especialmente dramático: la mujer perdió ambas piernas a causa de la detonación. Un testigo declaró haberla visto "sin los pies" instantes después del ataque.

La acusación contra Berezovska incluía los delitos de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en la vía pública con fines delictivos y conspiración criminal.

Según la investigación, la sospechosa actuó disfrazada de hombre y habría contado con la colaboración de otras personas. El explosivo estaba oculto dentro de una bolsa de compras y fue activado mediante un control remoto antes de que la mujer escapara del lugar.

Las sospechas sobre la conexión con Ucrania

Las autoridades de Mónaco y Francia centraron parte de la investigación en una posible conexión con organismos de inteligencia ucranianos.

Vadim Ermolaev, quien renunció a la ciudadanía ucraniana en 2019 para adoptar la nacionalidad chipriota, se radicó posteriormente en Mónaco y fue sancionado por Kiev en 2022.

El empresario también quedó bajo la lupa de las autoridades ucranianas por continuar comercializando vinos provenientes de Crimea después de la anexión rusa de 2014. Además, integrantes de su familia son investigados por una presunta red de estafas telefónicas con base en la ciudad de Dnipro.

En un primer momento, los investigadores creyeron que la persona que colocó el explosivo era un hombre. Más tarde determinaron que se trataba de Anastasiia Berezovska, quien presuntamente utilizó ropa masculina y un sombrero de pescador para ocultar su identidad.

Tras conocerse ese dato, Interpol emitió una orden internacional de captura y reconstruyó un recorrido que habría llevado a la sospechosa desde Mónaco hacia Francia, Italia, Alemania y, finalmente, Ucrania, donde terminó siendo encontrada sin vida.

Pese a los avances de la investigación, todavía quedan numerosos aspectos sin esclarecer sobre el caso. Un informe citado por el exdiputado Ihor Mosiychuk sostuvo que Berezovska recibió cuatro disparos en la nuca antes de ser enterrada.

"Recibió varios disparos y dos agentes de las fuerzas del orden fueron detenidos poco después", declaró una fuente de la investigación.

Las autoridades continúan investigando tanto el atentado de Mónaco como el homicidio de la principal sospechosa para determinar si ambos episodios forman parte de una misma trama criminal.