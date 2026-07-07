La OTAN exhibirá el aumento de su gasto militar para contener las críticas de Donald Trump

La reunión se da a un año del compromiso tomando por los países de la Alianza. Su secretario sostuvo que las naciones miembro cumplieron el convenio, tras unos "primeros indicios impresionantes".

La OTAN iniciará este martes una cumbre de dos días en Ankara, Turquía, con la intención de exhibir el incremento del gasto en defensa de sus países miembros . A su vez, la reunión implica contener las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump , contra los europeos por su respuesta durante la guerra contra Irán y volvió a reclamar un mayor compromiso con la seguridad colectiva.

La reunión se desarrollará en el palacio presidencial de la capital, a un año de que los países de la Alianza -compuesta por EEUU, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, Portugal, Países Bajos, entre otros- se comprometieran a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PBI) .

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte , sostuvo que los países europeos cumplieron con sus compromisos asumidos, además de asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia .

Trump viajó desde Washington acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth. Por otro lado, como previa a la cumbre, varios gobernantes presentarán acuerdos para la compra de armamento por miles de millones de dólares como forma de demostrar compromiso con el incremento del gasto militar.

Sin embargo, el mandatario estadounidense expresó su malestar por la postura de varios aliados durante el conflicto con Irán: “Es ridículo que Estados Unidos continúe por este sendero unilateral cuando la relación es recíproca. ¡Ellos no nos apoyaron!” , publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Rutte sostuvo que "revisar la postura y las fuerzas es una decisión acertada" y que este aumento en el gasto "se hará en consulta con los aliados".

Por otro lado, Rutte sostuvo que "revisar la postura y las fuerzas es una decisión acertada" y que este aumento en el gasto "se hará en consulta con los aliados; no hay motivo de preocupación", citó ANSA. En general, el secretario reiteró que era "perjudicial" para Europa depender tanto de EEUU para su defensa y que el proceso de reequilibrio hará que la alianza sea "sostenible".

"Los primeros indicios son impresionantes. Los europeos y Canadá ya invierten una media del 4% en defensa y seguridad, y si consideramos los años 2025 y 2026 en conjunto, habrán invertido u$s280.000 millones de dólares más", destacó Rutte.

EEUU endurece su postura en la OTAN y exige a sus socios acelerar el gasto militar hasta el 5% de su PBI

El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, expuso este miércoles la estrategia de Washington durante una conferencia de prensa en la que dejó en claro que la administración de Donald Trump pretende acelerar el aumento del gasto militar entre los países aliados. El funcionario sostuvo que si bien algunos miembros de la alianza ya alcanzaron el 5% solicitado, advirtió que "demasiados aliados se están quedando atrás".

Whitaker destacó que Polonia, los países nórdicos, los Estados bálticos y Alemania lideran ese proceso. Algunos de ellos ya destinan el 5% de su PBI a Defensa, mientras que otros presentaron planes considerados "creíbles" para alcanzar ese objetivo en el corto plazo. Sin embargo, remarcó que varios proyectos deberán esperar hasta septiembre y reclamó avances concretos.

El diplomático aseguró que Trump espera aumentos inmediatos y anticipó que los países que asuman un mayor compromiso militar recibirán un trato preferencial por parte de Washington. Entre esos beneficios mencionó mayor acceso a los principales funcionarios estadounidenses y prioridad en futuras compras de armamento y acuerdos de adquisición, en un esquema que busca premiar a los aliados más comprometidos.