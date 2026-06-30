¿Un Javier Milei francés? La derecha liberal busca al sucesor de Emmanuel Macron

Francia afrontará elecciones presidenciales en abril o mayo del 2027. Con la carrera electoral en marcha, dirigentes de distintas corrientes miran los procesos de Latinoamérica y buscan replicar las promesas de Milei sobre recortes en el el gasto público, reducción del Estado y combate a la burocracia.

La derecha liberal de Francia busca moldear a su candidato según la estética de Milei.

A menos de un año de los comicios presidenciales en Francia , dirigentes de distintas corrientes de derecha comienzan a replicar partes del discurso liberal de Javier Milei, con promesas de recortar el gasto público, reducir el Estado y combatir la burocracia. En este escenario, la figura del jefe de Estado argentino comenzó a ganar espacio en el debate político. Aunque ningún dirigente replica por completo el fenómeno argentino, distintos actores incorporan parte de su discurso, su estética e incluso algunos de sus gestos más característicos.

Con Emmanuel Macron impedido de competir por un nuevo mandato, distintos espacios buscan posicionarse para la primera mitad de 2027. Entre ellos, asoma cabeza una corriente liberal - todavía minoritaria y fragmentada - que propone reducir el peso del Estado, bajar el gasto público y sanear las cuentas fiscales, base del discurso que catapultó a Milei al Sillón de Rivadavia.

Según explicó a AFP David Copello, profesor del Institut Catholique de París, el equivalente político del mileísmo en Francia " estaría más bien entre la extrema derecha que es claramente liberal en lo económico" que en la ultraderecha tradicional representada por Marine Le Pen.

Entre los nombres que suelen mencionarse aparecen el alcalde de Niza, Éric Ciotti; la eurodiputada Sarah Knafo; el diputado Guillaume Kasbarian, integrante del espacio de Macron; y, especialmente, David Lisnard, alcalde de Cannes y el único de ellos que ya lanzó oficialmente su candidatura presidencial.

"Cuando había menos impuestos, menos gastos y menos reglas, es decir más libertad (...), teníamos un Estado más fuerte", resumió recientemente Lisnard en una entrevista con BFMTV, donde presentó su propuesta como un "proyecto liberal, de seguridad".

La motosierra y el "¡Viva la libertad!" llegan a Francia

El caso de Lisnard quizás es el más paradigmático para entender el impacto que la figura argentina empieza a tener fuera de la esfera latinoamericana. Reelecto en marzo como alcalde de Cannes con más del 80% de los votos, sus seguidores destacan su gestión como un ejemplo de disciplina fiscal.

Macron dejará su cargo en 2027.

"Tendrá la firmeza que necesita Francia y sabrá hacer los recortes que necesitamos hacer, reducir la deuda como hizo en Cannes", sostuvo el presidente de una asociación de comerciantes, Christophe Chaussé, al respecto durante un acto de campaña.

En los últimos meses, dirigentes y medios de comunicación de derecha comenzaron a poner el foco en Milei. Las imágenes que más circularon fueron las más disruptivas, como la motosierra o los discursos en los que prometía eliminar ministerios.

En abril, Lisnard incluso protagonizó una escena que recordó al mandatario argentino: durante un acto en París pasó simbólicamente por una trituradora de papel el código de contratación pública y otras leyes mientras gritaba "¡Viva la libertad!".

"Milei es un símbolo del corte del gasto público" en Francia, donde pasó de ser visto como un "loco" a un modelo de coraje para reformar, afirmó a AFP el embajador argentino en París, Ian Sielecki. El diplomático, que participó de la campaña presidencial que llevó a Macron al poder en 2017, aseguró que desde su llegada a la embajada recibió consultas de dirigentes e influyentes franceses interesados en entender cómo Milei logró llegar a la Presidencia.

El contexto económico explica parte del interés por este tipo de propuestas. Francia cerró 2025 con un déficit fiscal del 5,1% y una deuda pública cercana a los 3,5 billones de euros, equivalente al 115,7% del PBI. En ese escenario, avanzar con un ajuste del gasto se convirtió en uno de los principales desafíos políticos del país.

El interés también alcanzó al sector empresario. La principal organización patronal francesa, Medef, invitó a Milei a participar de su universidad de verano, aunque finalmente el Presidente argentino no asistió.

La invitación despertó cuestionamientos, pero su titular, Patrick Martin, defendió la iniciativa y consideró que las críticas eran "cortinas de humo" para evitar discutir los verdaderos problemas: "¿Cómo enderezamos Francia? Empezando por sus finanzas públicas?".

Pese a la creciente atención que despiertan estas ideas, las encuestas todavía muestran un respaldo acotado. Un sondeo reciente de Ifop-Fiducial ubica a Lisnard con apenas un 2% de intención de voto.

"En los días de buen tiempo, (el liberalismo) representa un 4%", sostuvo un dirigente del partido de Macron al recordar la candidatura de Alain Madelin, que obtuvo el 3,9% de los votos en las elecciones presidenciales de 2002.

Las próximas elecciones presidenciales de Francia están previstas para abril de 2027. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta dos semanas después. Solo un escenario excepcional, como la vacancia de la Presidencia, podría adelantar el calendario electoral.