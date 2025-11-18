Misterio en Brasil: una influencer murió al caer del edificio donde vivía tras huir del hospital

Diana Areas, de 39 años, se dedicaba a la nutrición y bienestar físico. Su cuerpo fue hallado en un complejo residencial y previo a su muerte, registros señalaron que solicitó atención médica.

La muerte de una influencer conmocionó a Brasil . Diana Areas, una nutricionista y figura fitness falleció tras caer el edificio donde vivía en Río de Janiero. Un dato que llamó la atención es que horas antes se había escapado del hospital donde había asistido para que le curaran heridas.

La noticia fue conocida a partir de la madrugada del jueves 13 de noviembre, cuando Areas fue encontrada muerta tras supuestamente caer desde el último piso de un edificio residencial en Campos dos Goytacazes , estado de Río de Janeiro.

El complejo es reconocido por su calma, pero que quedó marcado por el suceso que involucró a una de las figuras más seguidas del mundo del bienestar físico en Brasil.

Areas habría caído desde el área de servicio de su departamento, según reportes iniciales. Su cuerpo impactó en la zona de juegos infantiles del edificio, circunstancia que resultó en una muerte instantánea según los primeros informes del Cuerpo de Bomberos.

El escenario quedó rodeado por vecinos y bajo un fuerte operativo de la Policía Civil, quien rápidamente acordonó la zona, recogió testimonios y comenzó con las diligencias periciales de rigor.

Una intervención médica previa y la mirada sobre la pareja

Horas antes de su muerte, Areas había buscado ayuda médica según medios locales. Esa mañana fue atendida en el Hospital Ferreira Machado (HFM), a donde ingresó a las 7:30 con heridas de corte en las muñecas y el cuello, sostuvieron Jornal Notícia Urbana y J3News.com.

Los registros hospitalarios constataron que recibió atención inmediata, mediante suturas y una vacuna antitetánica como parte del protocolo médico. Un aspecto llamativo para los médicos y los investigadores fue que Diana abandonó el hospital a las 10:30, sin esperar el alta médica formal.

Esta salida voluntaria quedó asentada en los registros de ingreso y salida, como punto relevante en la investigación policial sobre posibles fallas en la atención o un seguimiento insuficiente en una situación de riesgo evidente.

Según el medio Jornal Notícia Urbana, también habría existido una discusión entre la pareja momentos previos al desenlace, aunque resta una verificación oficial. En su intervención, la Policía Civil recabó declaraciones del hombre presente en el departamento, junto a vecinos y miembros del edificio.

También se ordenó el análisis de las cámaras de vigilancia del residencial y la principal línea de investigación se centra en la hipótesis de una caída voluntaria, en un contexto marcado por el estado emocional derivado de los eventos previos.