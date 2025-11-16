Brasil inauguró una estatua gigante de la Virgen de Fátima: supera al Cristo Redentor que atrae multitudes







La nueva estatua de Nuestra Señora de Fátima mide 54 metros y se convirtió en la más alta del país. Fue creada por Ranilson Viana y ya impulsa el turismo religioso.

La ciudad brasileña de Crato inauguró una imponente estatua de la Virgen de Fátima de 54 metros que supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro y ya se convirtió en un nuevo epicentro de turismo religioso, con miles de fieles llegando al lugar para presenciar la ceremonia oficial.

Un nuevo símbolo religioso que supera al Cristo Redentor La obra, creada por el escultor brasileño Ranilson Viana, reemplaza a una figura anterior de 45 metros instalada en 2014, aunque la devoción local se remonta a 1953, cuando llegó desde Portugal la primera imagen dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Según autoridades eclesiásticas citadas en Brasil, esta es considerada la estatua más alta del mundo dedicada a la Virgen.

El Gobierno de Ceará celebró la inauguración en redes sociales y destacó: "Un nuevo símbolo de fe ilumina Cariri. En la ciudad de Crato se inauguró la estatua más grande del mundo dedicada a Nuestra Señora de Fátima, con 54 metros de altura". La masiva convocatoria no sorprendió: solo en 2023, el turismo religioso movilizó a 18 millones de personas en Brasil.

estatua virgen fatima brasil Miles de fieles y turistas participaron de la inauguración del monumento en la ciudad de Crato. X: @SputnikMundo Un impulso económico para la región Las autoridades locales subrayaron el impacto económico del monumento. "Además de simbolizar la espiritualidad, la nueva atracción fortalece la economía local, impulsa el comercio, aumenta el flujo de visitantes y genera ingresos para cientos de familias", indicó el Gobierno de Ceará, que estimó que solo en la región de Cariri el turismo religioso genera unos 2,5 millones de reales al año.

La ceremonia incluyó una misa, la bendición de objetos religiosos y la participación de miles de devotos que llegaron en caravanas para presenciar el momento. El obispo de Crato, Magnus Henrique, encabezó la celebración que dio por inaugurado el monumento.

virgen fátima brasil El turismo religioso moviliza a 18 millones de personas al año en Brasil, según datos oficiales. X: @castelarprovida El artista y su próxima creación Viana, emocionado por la repercusión de su obra, expresó: "Esta es mi misión ahora: fortalecer la fe de las personas a través de mi arte". Pero su trabajo no termina ahí: ya prepara una escultura aún más alta, un monumento dedicado a Santa Ana (la madre de María) que medirá 57 metros y se convertirá en la estructura religiosa más grande del país. Su destino final será Santana do Ipanema, en Alagoas. El escultor explicó que su vínculo con el arte religioso nació de la devoción de su abuela, quien lo crió tras la muerte de su madre, y se profundizó luego de una tragedia personal: la muerte de su hijo de dos meses. Empezó a esculpir para poder pagar una casa donde darle una habitación, según relató al sitio Sete Margens. Con esta nueva obra, Crato suma un atractivo monumental que combina fe, cultura y turismo, y que ya proyecta transformar la región en un destino religioso de referencia en Brasil.