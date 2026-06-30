Misteriosa explosión en Mónaco: la principal hipótesis apunta a un atentado contra un empresario ucraniano vinculado a Rusia + Agregar ámbito en









La Policía sostiene que el ataque fue premeditado y apunta a que el objetivo era Vadym Yermolaiev, un magnate ucraniano sancionado por Kiev tras la invasión rusa. El empresario reside en Mónaco desde el inicio de la guerra.

Las autoridades de Mónaco investigan el atentado y buscan al sospechoso que dejó una mochila con explosivos en plena vía pública antes de escapar hacia Francia. Pexels

El lunes por la noche, una explosión sacudió al Principado de Mónaco y dejó al menos tres heridos —dos de ellos de gravedad—, según reportaron medios locales. En la reconstrucción de los hechos, la Policía identificó a un sospechoso que habría dejado una mochila en la vía pública antes de alejarse del lugar. Minutos después, varias personas ingresaron en la zona y el artefacto explotó. Sin embargo, hasta este martes las autoridades aún desconocían quién era el objetivo del ataque, que todo indica fue premeditado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según las investigaciones, el atentado tenía como destino a Vadym Yermolaiev, su esposa y su hijo de 13 años. Yermolaiev es un magnate ucraniano de 58 años, con presuntos vínculos con el gobierno ruso. Cuando se inició la guerra, el gobierno de Volodímir Zelenski sancionó a una larga lista de empresarios rusos y ucranianos vinculados a Moscú, y particularmente a los que tenían negocios en territorio en disputa. Yermolaiev es un magnate de la construcción nacido en Dnipro.

Según reportes, esas medidas se vinculan con actividades comerciales del empresario en la península de Crimea.

Según la información que trascendió en la investigación, Yermolaiev había renunciado a la ciudadanía ucraniana para adoptar la nacionalidad chipriota. El propio empresario sostuvo en una entrevista que tomó esa decisión en 2017, mientras que otras versiones ubican el cambio de nacionalidad en 2019 y lo vinculan con la búsqueda de "protección internacional", en medio de cuestionamientos al sistema judicial y fiscal de Ucrania. Tras el inicio de la invasión rusa en 2022, aseguró que su avión privado, un Gulfstream G150, fue destruido durante un ataque con misiles sobre el aeropuerto de Dnipro. Medios ucranianos también señalaron que residía en Mónaco desde el comienzo de la guerra.

La Costa Azul, un escenario cada vez más frecuente de ataques violentos ALERTE - Attentat à la bombe ce soir à #Monaco, près de la place des Moulins. Plusieurs victimes.

De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026 La Costa Azul se ha convertido en los últimos tiempos en escenario de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Niza, cerca de la capital del Principado, vivió episodios de extrema violencia recientemente entre las mafias de la zona. El pasado octubre dos personas fallecieron, dos resultaron heridas de gravedad y otras tres leves en un tiroteo con armas de guerra.

Por su parte, tras hacerse eco de la noticia, el alcalde francés de Niza, Éric Ciotti, expresó su solidaridad con las víctimas y con las autoridades del Principado. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo de Mónaco. Brindo todo mi apoyo a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia movilizados", escribió en sus redes sociales. Según confirmó el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, el artefacto explosivo estaba cargado con tornillos y perdigones para maximizar su poder destructivo. El funcionario indicó que la Policía Científica ya trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y subrayó la gravedad del episodio. "Hasta donde tengo conocimiento, es la primera vez en la historia que un hecho de estas características ocurre en el Principado", afirmó, según rescató el diario El País. Mónaco, oficialmente denominado Principado de Mónaco, es un microestado soberano ubicado sobre la Costa Azul, en la Riviera Francesa. Con apenas 203 hectáreas de superficie y unos 38.000 habitantes, limita casi en su totalidad con Francia y es reconocido por ser uno de los países más pequeños y con mayor densidad de población del mundo.