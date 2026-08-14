El Banco Mundial giró u$s200 millones a Colombia tras el devastador terremoto

Los fondos serán destinados a atender las necesidades más urgentes y avanzar con la recuperación de las zonas afectadas. El organismo también comenzó a calcular las pérdidas económicas provocadas por el sismo.

El financiamiento permitirá reforzar la asistencia sanitaria, habitacional y productiva en las regiones más golpeadas.

El Banco Mundial desembolsó u$s200 millones para respaldar la respuesta de emergencia de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El sismo dejó al menos 285 muertos, cerca de 4.000 heridos y cientos de personas desaparecidas.

La asistencia forma parte del trabajo conjunto que el organismo multilateral mantiene con el Gobierno colombiano, entidades financieras, socios para el desarrollo y representantes del sector privado. El objetivo inmediato es canalizar recursos hacia las comunidades y empresas afectadas, al tiempo que se prepara una estrategia para la recuperación.

El terremoto provocó graves daños en viviendas, escuelas, hospitales y edificios de distintas regiones del oeste colombiano. Entre los departamentos más afectados se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas .

“Nuestro profundo agradecimiento al Grupo Banco Mundial por su solidaridad con Colombia y por movilizar u$s200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia”, expresó el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo .

Los fondos serán destinados principalmente a reforzar la atención sanitaria, la reconstrucción de viviendas y la asistencia a pequeñas y medianas empresas que sufrieron pérdidas por el desastre.

Una evaluación para estimar los daños económicos

Junto con el desembolso, el Banco Mundial puso en marcha una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE). El estudio permitirá elaborar una primera estimación del impacto económico causado por el movimiento sísmico.

El relevamiento abarcará los daños registrados en infraestructura pública, viviendas, establecimientos sanitarios y actividades productivas. Con esos datos, las autoridades colombianas podrán definir prioridades para distribuir la ayuda y organizar las tareas de reconstrucción.

Desde la entidad indicaron que las acciones buscan responder a las necesidades más urgentes, pero también sentar las bases para una recuperación sostenible en los territorios afectados.

El aporte de u$s200 millones se suma a las gestiones financieras iniciadas por el Ejecutivo colombiano después del terremoto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había anunciado que el país avanzaría con la activación de un crédito de hasta u$s450 millones con el Banco Mundial para afrontar las consecuencias de la catástrofe.

Los equipos de rescate, mientras tanto, continúan trabajando entre los escombros y buscando a las personas que permanecen desaparecidas. Las autoridades también mantienen operativos de asistencia para las familias que perdieron sus viviendas o debieron abandonar las zonas de mayor riesgo.