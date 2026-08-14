Colombia: seis mineros quedaron atrapados tras una explosión en una mina de carbón + Agregar ámbito en









El accidente ocurrió luego de una explosión de gas metano que provocó un derrumbe en el interior del yacimiento. Equipos de rescate trabajan para localizar y evacuar a los trabajadores.

Equipos de emergencia trabajan para rescatar a los seis mineros atrapados tras el derrumbe.

Una explosión de gas metano provocó un derrumbe en el interior de una mina de carbón en el departamento colombiano de Cundinamarca, donde seis trabajadores quedaron atrapados. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál es el estado de salud de las víctimas del derrumbe.

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Según informó la Agencia Nacional de Minería, la emergencia se produjo dentro del socavón luego de la explosión, que generó el desprendimiento de parte de la estructura y dejó a los seis mineros sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca trabajan junto con el municipio para avanzar con las tareas de evacuación y asistencia a los trabajadores atrapados.

"Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia", señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería confirmó que un equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de un municipio cercano ya se encuentra en el lugar y comenzó a trabajar en el operativo para localizar y rescatar a los trabajadores.

La Operadora Minera Are, responsable del yacimiento donde ocurrió el accidente, también puso a disposición sus equipos de emergencia y rescate para colaborar con las tareas. La empresa aseguró que la prioridad en este momento es "preservar la vida y la integridad de nuestros colaboradores" y confirmó que sus equipos se incorporaron al operativo desplegado para intentar llegar hasta los seis mineros atrapados. El Banco Mundial giró u$s200 millones a Colombia tras el devastador terremoto El Banco Mundial desembolsó u$s200 millones para respaldar la respuesta de emergencia de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El sismo dejó al menos 285 muertos, cerca de 4.000 heridos y cientos de personas desaparecidas. La asistencia forma parte del trabajo conjunto que el organismo multilateral mantiene con el Gobierno colombiano, entidades financieras, socios para el desarrollo y representantes del sector privado. El objetivo inmediato es canalizar recursos hacia las comunidades y empresas afectadas, al tiempo que se prepara una estrategia para la recuperación. El terremoto provocó graves daños en viviendas, escuelas, hospitales y edificios de distintas regiones del oeste colombiano. Entre los departamentos más afectados se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

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