Mónaco: conmoción por un atentado que dejó al menos tres heridos + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió luego de que un dispositivo explotara en una calle del Principado. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que dejó una mochila en el lugar antes de escapar hacia Francia.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sospechoso abandonó una mochila en una calle de Mónaco minutos antes de la explosión que dejó tres heridos.

Una explosión en Mónaco sacudió al Principado este lunes por la noche y dejó al menos tres heridos -dos de gravedad-, según reportes de medios locales. Desde el Gobierno confirmaron la noticia y aseguraron que las cámaras de seguridad registraron el suceso en una pequeña calle de la ciudad.

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La Policía identificó a un sospechoso que había dejado una mochila en la calle antes de alejarse del lugar. Después, varias personas ingresaron en la zona y el dispositivo explotó. Al lugar de los hechos acudieron 14 bomberos y cinco vehículos especializados para atender la situación.

Por su parte, el sospechoso huyó hacia la ciudad francesa de Beausoleil, fronteriza con Mónaco.

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De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026 La Costa Azul se ha convertido en los últimos tiempos en escenario de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Niza, cerca de la capital del Principado, vivió episodios de extrema violencia recientemente entre las mafias de la zona. El pasado octubre dos personas fallecieron, dos resultaron heridas de gravedad y otras tres leves en un tiroteo con armas de guerra.

Por su parte, tras hacerse eco de la noticia, el alcalde francés de Niza, Éric Ciotti, expresó su solidaridad con las víctimas y con las autoridades del Principado. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo de Mónaco. Brindo todo mi apoyo a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia movilizados", escribió en sus redes sociales.

Según confirmó el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, el artefacto explosivo estaba cargado con tornillos y perdigones para maximizar su poder destructivo. El funcionario indicó que la Policía Científica ya trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y subrayó la gravedad del episodio. "Hasta donde tengo conocimiento, es la primera vez en la historia que un hecho de estas características ocurre en el Principado", afirmó, según rescató el diario El País. Mónaco, oficialmente denominado Principado de Mónaco, es un microestado soberano ubicado sobre la Costa Azul, en la Riviera Francesa. Con apenas 203 hectáreas de superficie y unos 38.000 habitantes, limita casi en su totalidad con Francia y es reconocido por ser uno de los países más pequeños y con mayor densidad de población del mundo.

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