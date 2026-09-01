Un estudiante de Ingeniería Informática protagonizó un accidente en Islamabad, Pakistán, cuando intentaba mostrar cómo funcionaba un automóvil modificado para circular sin conductor. Durante la prueba, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra un patrullero que estaba estacionado frente al Parlamento.
Mostraba cómo su auto autónomo conducía solo y terminó chocando contra un patrullero
En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, un hombre prueba una modificación que permite a su vehículo desplazarse sin conductor, pero pierde el control poco después y termina impactando contra un móvil policial estacionado frente al Parlamento.
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El protagonista fue identificado como Ehsan Zafar, quien había adaptado el sistema de su auto para manejarlo de manera autónoma. La demostración quedó registrada en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.
El auto autónomo perdió la conexión y chocó contra un patrullero
Según explicó el estudiante, el vehículo funcionaba mediante conexiones satelitales y de Internet. En medio de la prueba se produjo una pérdida de conexión que hizo que el automóvil dejara de responder como estaba previsto. También reconoció que había dado una indicación equivocada antes del choque, lo que habría contribuido al incidente.
A pesar del impacto, la situación no tuvo consecuencias graves. La prueba se había realizado en un sector con poco tránsito y bajo condiciones consideradas seguras.
Tras analizar lo ocurrido, la Policía determinó que no había ningún delito involucrado y destacó al estudiante por su trabajo, al que calificó como un "activo" para el país.