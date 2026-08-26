Horror en Pakistán: 15 bebés murieron tras el incendio de un hospital de Islamabad

El fuego se desató durante la madrugada en el PIMS. Había 16 recién nacidos en la unidad y solo uno logró ser rescatado.

El incendio se produjo durante la madrugada en una sala de neonatología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad.

Un incendio en una sala de neonatología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, provocó la muerte de 15 bebés recién nacidos durante la madrugada del miércoles. El fuego habría comenzado por una falla en los sistemas de aire acondicionado y solo uno de los bebés pudo ser rescatado.

Las autoridades informaron que el incendio comenzó alrededor de las 6:45 de la mañana , cuando había 16 recién nacidos en la unidad materno-infantil del hospital público. Según los primeros reportes, las llamas se originaron en la tercera planta del establecimiento, donde funciona la sala destinada a los bebés.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego. Posteriormente, los rescatistas realizaron tareas de enfriamiento en la zona afectada, mientras que la sala fue acordonada y varias ambulancias permanecieron frente al hospital .

De acuerdo con los primeros informes difundidos por medios locales, el fuego se habría iniciado luego de la explosión del compresor de una unidad de aire acondicionado instalada dentro de la sala de recién nacidos.

En la unidad había 16 recién nacidos cuando comenzó el fuego y solo uno de ellos logró ser rescatado.

La información fue difundida inicialmente por la cadena local Geo TV, que señaló que el incendio se produjo alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, uno de los principales hospitales públicos de Islamabad.

El episodio se convirtió en uno de los incendios hospitalarios más mortíferos registrados en los últimos años en el país, en un contexto marcado por las dificultades que atraviesa el sistema sanitario público. Las instalaciones suelen encontrarse sobrecargadas y con recursos limitados, mientras que los organismos de control han cuestionado en distintas oportunidades la gestión y las condiciones de seguridad de estos establecimientos.

Los primeros reportes señalaron una posible falla en el sistema de aire acondicionado como origen del fuego. X

La reacción del gobierno de Pakistán

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata para determinar cómo se produjo el incendio y establecer eventuales responsabilidades.

En un comunicado, la oficina del mandatario confirmó inicialmente la muerte de 14 recién nacidos y expresó las condolencias a las familias de las víctimas: “Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, señaló Sharif.

El gobierno también pidió que se realice un examen detallado de las causas del siniestro y que se identifique a los responsables: “Se debe identificar a los responsables y se deben tomar las medidas más estrictas”, indicó la oficina del primer ministro.

En otro tramo del comunicado, el gobierno expresó su pesar por la tragedia y aseguró que el mandatario comparte el dolor de los padres de los bebés fallecidos. También pidió que las autoridades actúen para esclarecer rápidamente las circunstancias del incendio.