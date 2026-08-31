El patentamiento de autos 0km se hundió 19% anual en agosto: siete de cada diez fueron importados + Agregar ámbito en









El derrumbe fue menor al de julio, pero mayor al de junio. En el sector afirman que están trabajando en pos de una reconversión.

El patentamiento de autos 0km se hundió 19,1% en agosto. Depositphotos

El patentamiento de autos 0km sufrió un nuevo derrumbe anual en agosto y el "share" de importados alcanzó el 70%. En el sector sostienen que están haciendo todo lo posible para que la actividad no caiga más aún y hablan de una "reconversión".

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Según informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) este lunes, durante el octavo mes del año se registraron 44.415 nuevos vehículos, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025. La baja fue menor a la de julio (-30,3%), pero mayor a la de junio (+12,8%).

El retroceso en el segmento de vehículos livianos fue similar al de los pesados. "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados. Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte", declaró el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Más vehículos importados, con BYD afianzada en el Top 10 y un mercado en reconversión A nivel marcas, el principal cambio en el Top 5, respecto de agosto del año pasado, fue la salida de Renault (que está en plena reestructuración de su producción para pasar a fabricar la pick-up Niágara) y el ascenso de Ford y Chevrolet, que ocuparon el puesto 3 y 4, respectivamente. El podio se mantuvo sin cambios, integrado por Toyota, Volkswagen y Fiat, aunque resaltó una importante pérdida de peso de la marca alemana. Mientras tanto, la fabricante de autos eléctricos china, BYD, se posicionó novena en el ranking.

La participación de vehículos importados alcanzó el 70%, una cifra que solo había tocado en un mes desde que asumió el gobierno libertario, aunque se venía manteniendo muy cerca de ese umbral (en los últimos meses venía siendo del 69%). Los números reflejan una tendencia clara de distribución por origen, derivada de la política de apertura comercial del oficialismo y cambios estructurales en muchas compañías, que dejaron de producir vehículos livianos para especializarse (o incrementar su especialización) en pick-ups.

"Frente a julio, el total de patentamientos retrocedió un 1,5%, pero con un día hábil menos. El promedio diario de patentamientos subió un 3,4%, lo que indica que el ritmo del mercado mejoró levemente", señaló ACARA. En el acumulado de ocho meses alcanzó las 385.091 unidades, un 13,3% por debajo del mismo período de 2025.