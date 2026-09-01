ANSES pagará un extra para la AUH en septiembre: de qué se trata y cuál es el monto total

La asignación tendrá un nuevo aumento y la posibilidad de sumar un extra. Qué monto corresponde según cada situación.

La AUH se actualiza por movilidad y el monto de la Prestación Alimentar depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), que reconoce períodos de aportes por tareas de cuidado. La medida puede representar una diferencia importante para mujeres que llegaron a la edad jubilatoria, pero no reúnen los años de aportes necesarios.

El esquema tiene en cuenta un año de aportes por cada hijo y suma períodos adicionales en ciertas situaciones. En el caso de las madres que cobraron la AUH por al menos 12 meses, ANSES agrega dos años por cada hijo alcanzado, por lo que el reconocimiento puede llegar a tres años por hijo .

El beneficio no representa un pago extraordinario mensual, ni modifica el monto que una persona cobra actualmente por AUH. Se trata de un reconocimiento que tiene finalidad previsional: permite computar períodos para completar los años necesarios al momento de solicitar una jubilación.

El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado es una medida previsional destinada a mujeres que tienen hijos, 60 años o más y no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. El programa permite computar un año de aportes por cada hijo y dos años por cada hijo adoptado.

También contempla un reconocimiento adicional de un año por cada hijo con discapacidad y de dos años por cada hijo que haya sido beneficiario de la AUH durante al menos 12 meses. A esto se pueden sumar los períodos correspondientes a licencias por maternidad y excedencia , siempre que se hayan utilizado al momento del nacimiento.

El trámite se realiza de manera presencial en una oficina de ANSES y requiere turno previo. Antes de asistir, el organismo recomienda revisar en mi ANSES que estén correctamente registrados los hijos y los datos personales y familiares. Si falta información, se deben presentar las partidas de nacimiento y, según el caso, documentación adicional.

ANSES

Monto de la AUH en septiembre

La AUH alcanza en septiembre un valor bruto de $154.031 por cada hijo. Como ANSES mantiene la retención del 20%, el pago habitual que llega directamente a la cuenta va a ser de $123.224,80 por hijo. El resto, equivalente a $30.806,20, queda retenido y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, donde se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

También existe la AUH destinada a hijos con discapacidad. En septiembre, el monto bruto será de $501.537, con un pago de $401.229,60, después de aplicar la retención del 20%. Los titulares pueden consultar su liquidación individual desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar: monto por hijo

La Prestación Alimentar es un complemento que algunas familias reciben junto con la AUH. A diferencia de la actualización de la asignación, sus importes no se modifican automáticamente con la movilidad mensual de ANSES. Para septiembre, los montos son:

un hijo: $72.250

$72.250 dos hijos: $113.299

$113.299 tres hijos o más: $149.425

Con estos valores, una familia con un hijo que cobra la AUH habitual recibe $195.474,80 entre el pago directo de la asignación y la Prestación Alimentar. Con dos hijos, la suma será de $359.748,60, mientras que una familia con tres hijos llegará a $519.099,40, siempre que reúna las condiciones para ambos beneficios.

En los hogares con hijos chicos y bebés también puede corresponder el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y se acredita de manera automática cuando se cumplen los requisitos. Para septiembre, el monto es de $58.098.