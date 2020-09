Mujica dejará su banca en el Senado por problemas de salud

“Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador”, consideró. Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: “Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto”.

Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: “Si puedo lo voy a hacer antes”.

“Voy a dejar la banca porque estoy por una pa salir. Amo la política, pero más amo la vida. Y tengo que estirar los minutos que me quedan”, insistió.