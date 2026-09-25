Murió uno de los hombres heridos en el atentado contra Donald Trump en 2024

Se trata de James Copenhaver, un veterano de 76 años, cuya causa no fue revelada. Se encontraba sentado en el extremo de las gradas a la izquierda del entonces candidato republicano.

Copenhaver se encontraba sentado en el extremo de las gradas a la izquierda de Trump, aquel día de julio de 2024.

Uno de los hombres heridos en el intento de magnicidio contra el presidente de EEUU Donald Trump en 2024 murió en las últimas horas. Se trata de James Copenhaver , de 76 años, cuya causa no fue revelada y que participó durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania .

La fecha del deceso fue este miércoles en un hospital, de acuerdo con la Oficina del Médico Forense del condado de Allegheny . Descrito como un “esposo, padre y abuelo devoto”, Copenhaver estuvo rodeado de sus seres queridos al momento de su fallecimiento, señaló el abogado de la familia, Joseph Feldman, quien añadió: “Su familia era el centro de su mundo, y él era el centro del de ellos”.

“ La dedicación de James a este gran país fue una parte fundamental de su vida ”, sostuvo el letrado en un comunicado. Ya veterano, Copenhaver "sirvió con orgullo" a las fuerzas armadas "y su amor por el país nunca flaqueó", indicó el texto.

El 13 de julio de 2024, Trump hablaba en un escenario durante un mitin al que asistieron miles de personas en Butler, Pensilvania, cuando un hombre armado situado en un tejado cercano abrió fuego. ,Copenhaver, residente de Moon Township , resultó herido junto a otro hombre al estar sentados en el extremo de las gradas a la izquierda del republicano.

Corey Comperatore, un asistente al mitin de 50 años, murió tras recibir un disparo. Por su parte, Copenhaver, de entonces 74 años, fue trasladado al Hospital General de Allegheny en estado crítico pero estable.

Lori and I extend our prayers to James Copenhaver's loved ones — who now, as Corey Comperatore's family has faced for over two years — will have an empty seat at their dinner table.



The political violence that occurred in Butler, Pennsylvania on July 13, 2024 is never okay. I… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 24, 2026

El veterano recibió el alta dos semanas más tarde y casi un año después del tiroteo, declaró a KDKA-TV que una bala le había desgarrado el tríceps, mientras que otra permanecía alojada en su cuerpo, causándole daños en los nervios.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, lamentó el fallecimiento de Copenhaver en su cuenta de X al expresar que su círculo ofrece "sus oraciones a los seres queridos de James Copenhaver, quienes ahora —tal como ha vivido la familia de Corey Comperatore durante más de dos años— tendrán un asiento vacío en su mesa”.



A su vez, el funcionario expresó que “la violencia política ocurrida en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, nunca es aceptable (....) todos tenemos la responsabilidad de rebajar la tensión, superar la retórica de odio y buscar un futuro más brillante para esta nación”.

El atentado contra Donald Trump

En julio de 2024, el entonces candidato republicano fue herido por un disparo, mientras se encontraba en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. El intento de magnicidio generó una conmoción mundial y escenas de pánico ya antes vistas en la historia de EEUU.

Posteriormente se confirmó que el ex presidente se encontraba bien de salud, a pesar de la herida de bala que sufrió en su oreja derecha. Además, según se confirmó, el atacante, que fue identificado como un militante ANTIFA, fue abatido, aunque también murió otra persona como resultado de los disparos.

Además, el expresidente dio detalles del ataque: "Fui disparado por una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando oí un zumbido y disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucha sangre, entonces caí en la cuenta de lo que estaba pasando". Finalmente, cerró su mensaje escribiendo: "Dios bendiga Estados Unidos".