Donald Trump invitó a Vladimir Putin al G20 y Europa ratiificó rechazo a Rusia + Agregar ámbito en









El anuncio fue realizado por Marco Rubio tras reunirse con Serguéi Lavrov en Nueva York, mientras Washington mantiene abierto el diálogo sobre la guerra en Ucrania.

Vladimir Putin podría reunirse con Donald Trump en el próximo G20. @whitehouse

El Kremlin recibió con cautela la invitación de Donald Trump para que Vladimir Putin participe de la cumbre del G20 que se realizará en diciembre en Miami. Moscú agradeció el ofrecimiento, aunque aclaró que todavía no definió si el presidente ruso viajará a Estados Unidos. En paralelo, la Unión Europea ratificó que mantendrá su rechazo a la invasión rusa de Ucrania, independientemente de quién participe del encuentro.

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La propuesta la anunció el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, después de reunirse en Nueva York con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Washington planteó la presencia de Putin como una oportunidad para que mantenga conversaciones con Trump y con otros líderes internacionales.

Desde Moscú evitaron confirmar la asistencia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló: “Por ahora hablar de ello es prematuro. Aún no se ha tomado una decisión”. Luego agregó: “Hemos recibido con gratitud esta amable invitación”.

Peskov explicó además que la propuesta deberá ser analizada antes de definir los próximos pasos: “Valoramos esta invitación. La estudiaremos, después se consensuará y se tomará la correspondiente decisión”.

Estados Unidos busca un nuevo encuentro entre Trump y Putin en el G20. Foto: Reuters G20 en medio de la guerra en Ucrania La eventual participación del mandatario ruso se produciría en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y por los intentos de Washington de mantener abiertos los canales de negociación con Moscú. Rubio sostuvo que Estados Unidos continúa dispuesto a dialogar con Rusia, pese a la falta de avances para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Rusia continúa siendo miembro del G20 y, según Bruselas, tiene derecho a participar de las reuniones del grupo. Sin embargo, la UE sostuvo que seguirá utilizando este foro para expresar su postura sobre la guerra y cuestionar las acciones de Moscú en Ucrania.