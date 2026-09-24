Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en la Casa Blanca: qué está en juego en la cumbre entre EEUU y China

Es la primera visita del líder chino a la sede presidencial desde 2015. Ambos mandatarios buscan avanzar en una agenda atravesada por disputas estratégicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves a su par chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca para una cumbre centrada en la inteligencia artificial, el comercio, las tierras raras y Taiwán , en la primera visita del mandatario asiático a la sede presidencial estadounidense en más de una década.

Trump y la primera dama, Melania Trump, habían protagonizado el miércoles un gesto excepcional al recibir personalmente a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de Washington. Este jueves volvieron a encontrarse para iniciar formalmente la visita de Estado.

Durante la ceremonia, ambos mandatarios destacaron su relación personal. Trump recordó su reciente viaje a China y calificó como un “gran privilegio” aquella visita, además de destacar la “hospitalidad espectacular y muy hermosa” de Xi. “Estamos honrados de recibirlo”, afirmó.

Xi aprovechó sus primeras declaraciones para plantear que China y Estados Unidos tienen la responsabilidad de mantener la inteligencia artificial bajo control humano: “Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano y sirva al bienestar de las personas”, sostuvo.

Trump, en cambio, había anticipado que no pretende avanzar con nuevas regulaciones: “La Superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente como está”, afirmó antes del encuentro.

El mandatario estadounidense aseguró que Beijing comparte esa posición y agregó: “Esa es también la postura de China. ¡Nuestra barrera de seguridad es el DoJ! (departamento de Justicia)”. Washington y Beijing mantienen una fuerte competencia por el liderazgo tecnológico y el desarrollo de la IA.

Las conversaciones preliminares ya habían incluido una propuesta estadounidense para establecer un mecanismo bilateral de notificación ante incidentes importantes vinculados con inteligencia artificial, además de discutir seguridad, transparencia y eventuales riesgos para la seguridad nacional.

Trump y Xi Jinping, junto a Melania y Peng Liyuan, protagonizaron una histórica recepción en la Casa Blanca @CGTNOfficial

Comercio, soja y tierras raras

La cumbre también estará atravesada por las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Washington y Beijing acordaron extender durante dos meses la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre, por lo que el nuevo plazo llegará hasta el 10 de enero.

Otro punto será el comercio agrícola. Los productores estadounidenses buscan aumentar las ventas de soja, sorgo, cereales y carne hacia el mercado chino, además de conseguir el levantamiento de los aranceles aplicados por Beijing como represalia.

China mantiene actualmente un arancel del 10% sobre la soja y otros productos agrícolas estadounidenses. A pesar de haber aumentado sus compras a proveedores sudamericanos como Brasil, el mercado chino continúa siendo uno de los principales destinos de la producción estadounidense.

Las tierras raras también formarán parte de las conversaciones. China mantiene una posición dominante sobre estos materiales fundamentales para industrias tecnológicas y militares, mientras Estados Unidos busca asegurar su abastecimiento y Beijing reclama alivio en las restricciones para acceder a tecnología avanzada.

Taiwán continúa como uno de los principales puntos de diferencias entre Washington y Beijing. Reuters

Taiwán, el otro punto sensible

La situación de Taiwán permanece como uno de los principales focos de diferencias entre Washington y Beijing. China considera a la isla parte de su territorio y reclamó a Estados Unidos que no cruce lo que define como una “línea roja”.

La agenda oficial comenzó a las 10 de Washington, las 11 de la Argentina, con el recibimiento de Xi y Peng Liyuan. La reunión bilateral fue programada para las 11:30 hora local, seguida por un encuentro ampliado al mediodía y una cena de Estado durante la noche.

La visita continuará hasta el viernes e incluirá un té entre ambas parejas presidenciales y un recorrido por los Archivos Nacionales. La última vez que Xi había visitado la Casa Blanca fue en 2015, durante la presidencia de Barack Obama.