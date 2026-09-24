Cumbre Donald Trump-Xi Jinping: China pidió control humano sobre la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Los mandatarios abordaron inteligencia artificial, comercio y seguridad. También reivindicaron el diálogo para evitar una escalada entre ambas potencias.

Donald Trump y Xi Jinping dialogaron sobre IA, comercio y seguridad. Clash Report

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, en una cumbre marcada por la competencia tecnológica y comercial entre ambas potencias. Tras el encuentro, el líder asiático reclamó que el desarrollo de la inteligencia artificial permanezca "siempre bajo control humano" y orientado al bienestar de las personas.

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Xi sostuvo que China y Estados Unidos son dos de las principales potencias mundiales en inteligencia artificial y planteó que ambos tienen la capacidad y la responsabilidad de gestionar su avance de manera segura. La discusión se produce en medio de la carrera entre Washington y Pekín por el liderazgo tecnológico global.

Trump confirmó que la inteligencia artificial fue uno de los temas centrales de las conversaciones y sostuvo que las decisiones que adopten ambos gobiernos en seguridad y tecnología pueden contribuir a promover "la paz y la prosperidad" durante las próximas décadas.

Trump y Xi Jinping buscaron bajar la tensión entre EEUU y China La reunión también tuvo como eje la relación comercial. Trump aseguró que ambos países lograron "enormes avances" en los asuntos que los enfrentan y destacó los pasos dados para construir una relación económica más equilibrada.

Xi, por su parte, reconoció las diferencias entre las dos potencias, aunque defendió el diálogo como herramienta para administrar la competencia. El mandatario chino sostuvo que existe margen para profundizar la cooperación y pidió que la rivalidad entre Washington y Pekín sea "saludable" y se mantenga dentro de determinados límites.

En ese sentido, planteó que ambas partes deben "mantener una postura de no conflicto" y remarcó que los dos países tienen más para ganar mediante la cooperación que a través de una confrontación abierta. La cumbre se desarrolló mientras ambos gobiernos buscan estabilizar una relación atravesada por disputas en materia de aranceles, inteligencia artificial, controles tecnológicos y Taiwán. Según Reuters, Xi volvió a pedir durante la reunión que Estados Unidos se oponga a la independencia taiwanesa, mientras Washington mantiene una política de apoyo a la isla sin reconocer formalmente su independencia. La discusión sobre inteligencia artificial ocurre además después de que empresas como OpenAI y Anthropic reclamaran una mayor coordinación internacional para supervisar el desarrollo de sistemas avanzados y reducir sus posibles riesgos. La visita de Xi a Washington es la primera en más de una década y representa su segundo encuentro con Trump durante este año. Ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo pese a la competencia económica, tecnológica y geopolítica que atraviesa la relación bilateral.