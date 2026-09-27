Naufragio de un ferry en Indonesia deja 64 muertos y decenas de desaparecidos + Agregar ámbito en









Las autoridades extendieron por siete días el operativo para localizar a quienes viajaban a bordo. El Virgo Transport 8 llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto tras partir de Surabaya rumbo a Borneo.

Ya son 64 los muertos por el naufragio de un ferry en Indonesia.

El operativo de búsqueda por el naufragio del ferry Virgo Transport 8 fue extendido durante siete días más, mientras la cifra de muertos ascendió a 64 y otras 71 personas continúan desaparecidas. Las autoridades indonesias consideran que quienes aún no fueron encontrados habrían muerto.

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La embarcación se hundió en el mar de Java hace dos semanas, luego de partir desde Surabaya rumbo a la isla de Borneo. A bordo viajaban 243 personas, entre 213 pasajeros y 30 tripulantes.

Durante las últimas tareas, los equipos de emergencia recuperaron 11 cuerpos. Cuatro fueron encontrados dentro del ferry, que permanece sumergido, y otros siete aparecieron en zonas costeras cercanas.

Yudhi Bramantyo, director de Operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, explicó que el nuevo plazo permitirá continuar con las tareas de localización. El operativo será revisado cada tres días para determinar si es necesario prolongarlo nuevamente.

Suman 64 los muertos por el naufragio de un ferry en Indonesia. Indonesia extiende los operativos de rescate ante la falta de seguridad en los ferris En Indonesia, los procedimientos de búsqueda y rescate suelen extenderse durante siete días, aunque las autoridades pueden ampliar ese período cuando consideran que todavía existe la posibilidad de encontrar víctimas.

El país, formado por más de 17.000 islas, utiliza los ferris como uno de sus principales medios de transporte. Los accidentes de este tipo ocurren con frecuencia y las autoridades suelen enfrentar cuestionamientos por la aplicación de las normas de seguridad.

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