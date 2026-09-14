Un barco naufragó en Indonesia: 6 muertos y 129 desaparecidos + Agregar ámbito en









La embarcación había salido de Surabaya rumbo a Banjarmasin cuando se perdió el contacto. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 108 pasajeros y continúan con las tareas de búsqueda.

Un buque de pasajeros naufragó en Indonesia y dejó al menos 6 muertos.

Un barco de pasajeros naufragó este domingo en el mar de Java, Indonesia, y dejó al menos seis muertos y 129 desaparecidos. Otras 108 personas fueron rescatadas tras el accidente.

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El barco había salido el sábado desde Surabaya, en Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Durante el trayecto atravesó una zona con condiciones meteorológicas adversas y las autoridades perdieron contacto con la embarcación.

Según la información oficial, entre quienes viajaban había 213 pasajeros y 30 integrantes de la tripulación. El operativo se puso en marcha después de que se detectara la emergencia y se ampliaron las tareas para localizar a las personas que todavía no fueron encontradas.

Las condiciones en la zona complican el trabajo de los equipos de emergencia. Las autoridades desplegaron embarcaciones, helicópteros y personal especializado para recorrer el área y buscar posibles sobrevivientes. También participan equipos preparados para realizar tareas bajo el agua.

“Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que dividimos, priorizando la búsqueda de víctimas flotando”, señaló Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia. “Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones”, agregó.

Al menos 6 muertos y 129 desaparecidos tras un naufragio en Indonesia. Investigan las causas del naufragio El buque fue localizado volcado en el mar. Las autoridades analizan si las malas condiciones meteorológicas influyeron en el accidente, mientras continúa la investigación para determinar qué provocó el naufragio. Los familiares de las personas que permanecen desaparecidas esperan información en Banjarmasin. Los equipos de rescate trabajan para determinar el paradero de quienes todavía no fueron localizados.

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