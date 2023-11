Novo Nordisk dice que beneficios de Wegovy para el corazón se deben a algo más que a la pérdida de peso

Los resultados completos del estudio, presentado en la reunión científica anual de la Asociación Americana del Corazón en Filadelfia y publicado en el New England Journal of Medicine, sugieren que el fármaco tiene otros efectos beneficiosos más allá de los conocidos para la salud derivados de la pérdida de peso.

Según los investigadores, la diferencia de riesgo cardiaco entre los pacientes que recibieron Wegovy, conocido químicamente como semaglutida, y los que recibieron placebo empezó a aparecer casi inmediatamente después de iniciar el tratamiento.

En el estudio de pacientes con sobrepeso y obesidad según el índice de masa corporal que padecían cardiopatías preexistentes pero no diabetes, Wegovy redujo el riesgo de infarto no mortal en un 28%, de ACV no mortal en un 7% y de muerte relacionada con el corazón en un 15%, en comparación con el placebo.

Según Novo, el hecho de que los pacientes no hubieran empezado a perder peso cuando aparecieron por primera vez los beneficios cardiovasculares sugiere que la protección cardiaca no se debió exclusivamente a la pérdida de peso.

Los investigadores señalaron que, si bien los mecanismos de protección cardiovascular de la semaglutida siguen siendo especulativos, se observó un efecto consistente sobre los factores de riesgo asociados que apoya la idea de que el beneficio clínico del fármaco se debe a múltiples vías.

Entre los factores de riesgo asociados figuran la inflamación, la presión arterial y el control de la glucemia, todos los cuales pueden afectar a la salud del corazón.

Según los investigadores, los pacientes que tomaron Wegovy experimentaron una disminución de las proteínas C reactivas, un indicador de inflamación, similar a la observada con las estatinas que reducen el colesterol, conocidas por disminuir significativamente los riesgos cardiacos.

"El beneficio cardiovascular (de Wegovy) es una combinación de muchos factores, pero yo destacaría el control glucémico (azúcar en sangre), la pérdida de peso y la inflamación", dijo en una entrevista Martin Lange, jefe de desarrollo de Novo Nordisk.

Según el estudio, en el ensayo con 17.604 pacientes y una duración media de 33 meses, casi 1.500 de los que tomaron Wegovy interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios adversos, en su mayoría trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos, frente a 718 pacientes del grupo placebo.

Aunque el ensayo no se realizó para comprobar la pérdida de peso, los participantes perdieron un promedio de casi el 10% de su peso corporal total. Novo señaló que no se exigió a los pacientes del estudio cardíaco que hicieran un seguimiento de la dieta y el ejercicio, como se hace en los ensayos sobre obesidad.

Según Novo, el estudio demostró que Wegovy es seguro y bien tolerado, en consonancia con ensayos anteriores sobre la semaglutida.

Lange dijo que esperaba que la solicitud de la empresa para actualizar la etiqueta de Wegovy a fin de incluir los beneficios para el corazón se aprobara en Estados Unidos en el primer semestre del próximo año y en la UE en el segundo semestre. Los organismos reguladores de medicamentos pueden actualizar la información de las etiquetas de los medicamentos para incluir nuevos datos o reflejar nuevas indicaciones de uso tras la aprobación inicial. (Reporte de Patrick Wingrove, Editado en Español por Manuel Farías)