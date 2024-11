Nueva denuncia penal contra Evo Morales por presuntos delitos cometidos durante su estadía en Argentina

Desde la fundación recordaron otros episodios similares, como cuando por ejemplo en 2020 medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven que habría tenido tan solo 14 años cuando comenzó el vínculo.

Por último, instaron a ''la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas''.

La investigación a Morales y su defensa

A inicios de octubre, el ministro de Justicia, César Siles, reveló que Morales -cuyo mandato se extendió del 2006 al 2019- está siendo investigado por violación: "Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años".

Según Siles, "producto de esa violación (la madre) engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma". Y agregó: "Existe un proceso abierto" que "está en curso de investigación", en una conferencia de prensa.

Posteriormente, desde Cochabamba, el expresidente respondió a la acusación de Siles: "No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira". Actualmente, Morales mantiene una feroz disputa con Arce de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

De acuerdo al exmandatario, el gobierno de su exministro reflotó cuatro procesos para perjudicarlo políticamente, incluido el del presunto abuso de la menor, y se mostró confiado: "Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más". En 2020 el gobierno de Jeanine Áñez "usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada", agregó, y mostró una resolución judicial de ese año, donde, según él, se rechaza la denuncia de "estupro agravado y corrupción (de) niño, niña, adolescente".

En sus redes sociales, Morales aseguró que el gobierno está actuando en represalia por la marcha que encabezó en contra del presidente Arce en pasados días, y que reunió a miles de indígenas que protestaron contra la escasez de combustible y de dólares.

En un mensaje en X, señaló: ''Esta campaña sucia y mentirosa, tiene el objetivo de anular políticamente cualquier opción electoral que represente una alternativa para salir de la crisis económica''.

En la resolución de aprehensión contra Morales se señala que en 2015 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija el año siguiente. Preguntado por un periodista sobre este tema, Morales evitó responder afirmando que "no se metan con la familia; la familia es sagrada".

Las denuncias llegan en un contexto de extrema tensión

La tensión en Bolivia sigue creciendo. Al menos 2 mil seguidores del expresidente de Evo Morales tomaron este viernes un cuartel en la región cocalera del Chapare y retienen a por lo menos 20 militares.

Las Fuerzas Armadas bolivianas informaron en un comunicado que "grupos armados irregulares" tomaron el regimiento Cacique Juan Maraza de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba y secuestraron "personal militar, armamento y munición". Además, advierten que "quien tomare las armas en contra de la patria se considera traición a la patria y alzamiento armado”.

protestas-bolivia (1).jpg Seguidores de Evo Morales continúan manifestándose contra Luis Arce.

El hecho ocurre en el marco de las protestas contra las causas judiciales abiertas en contra de Evo Morales, que comenzaron hace 19 días, y del intento de asesinato en contra del expresidente del 27 de octubre mientras viajaba en una ruta en su país.

Este viernes a la mañana, Evo Morales volvió a apuntar contra su antiguo aliado y actual Jefe de Estado boliviano, Luis Arce, de saber "quién dio la orden de disparar contra mi vida, y sabe que quienes están a su alrededor no dudarán en repetirlo si es necesario".