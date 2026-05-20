Cancillería rechazó las denuncias de Evo Morales sobre el presunto apoyo militar de Javier Milei a Bolivia

Pablo Quirno tildó las acusaciones de Morales de "falsas y sin asidero". Además, brindó detalles del envío de alimentos desde la Argentina hacia el país vecino y sostuvo que fue en función de "una ayuda humanitaria" tras disturbios en las calles por la gestión de Rodrigo Paz.

Cancillería brindó detalles del envío del Hércules, luego de que sectores opositores a Paz tildaran la medida como "una cooperación militar".

El titular de Cancillería Pablo Quirno rechazó la denuncia del expresidente de Bolivia Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno actual, encabezado por Rodrigo Paz. Fue luego de que la cartera nacional anunciara el envío de un avión Hércules con alimentos en medio de las tensiones en las calles al pedir la renuncia del mandatario. “ Esto comprueba lo que es el eje del mal ”, expresó el argentino sobre el señalamiento de Morales.

En esta ocasión, Quirno compartió su postura en diálogo con Radio Mitre, donde desarrolló: “ La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales ”.

Además, apuntó contra el sector de Morales al sostener que " se pasan por medios argentinos diciendo barbaridades para justificar acciones de la oposición en Bolivia para desestabilizar un gobierno". En esa línea, aclaró que la Argentina contribuyó con el Hércules "a pedido" de la gestión de Paz.

PROTESTAS BOLIVIA 2 El envío de la nave respondió a "una ayuda humanitaria y en apoyo a lo que está viviendo el pueblo boliviano", según Quirno.

El envío de la nave respondió a "una ayuda humanitaria y en apoyo a lo que está viviendo el pueblo boliviano, en función de un bloqueo vía el desabastecimiento", detalló el funcionario: "Transportamos mas de 80 toneladas de alimentos bolivianos, hay que aclarar, para saltar el bloqueo".

Por último, subrayó que las denuncias de parte de Morales "son acusaciones falsas, sin asidero, buscan generar una tensión con la Argentina en un momento en el que estamos ayudando a un gobierno democráticamente electo".

Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei envió, junto a la aeronave, material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

Pablo Quirno Canciller 01 Quirno subrayó que las denuncias de parte de Morales "son acusaciones falsas, sin asidero" ya que "buscan generar una tensión con la Argentina". Mariano Fuchila

Crisis en Bolivia: el gobierno presentará una denuncia en la OEA tras las manifestaciones y disturbios

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció este martes que presentará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras los disturbios durante las manifestaciones en reclamo de la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz. El funcionario calificó el hecho de un “atentado contra la democracia y la estabilidad política”.

A raíz de las protestas del lunes pasado impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exmandatario Evo Morales, Aramayo adelantó que el Gobierno denunciará ante la OEA una supuesta “estrategia desestabilizadora” vinculada a Morales. “La comunidad internacional tiene que saber que el señor Morales está en un ánimo desestabilizador y de ruptura del orden democrático”, afirmó el funcionario.

El canciller agregó: “Tenemos que denunciar este atentado contra la democracia y la estabilidad política que está llevando adelante ese conjunto de movilizaciones”, e informó que el Ejecutivo expondrá la situación boliviana este miércoles ante la Asamblea de la OEA y solicitará el envío de una misión internacional para verificar el contexto de conflictividad y violencia registrado en los últimos días.