Benito Fernández denuncia a Zara y Bad Bunny por la nueva colaboración de la marca y el artista

El diseñador cuestionó el uso del nombre y advirtió por una posible confusión comercial con su firma registrada.

La presentación de la colección "Benito Antonio", lanzada por Zara en colaboración con Bad Bunny , derivó en una inesperada polémica dentro del mundo de la moda.

El diseñador argentino Benito Fernández manifestó su rechazo al uso del nombre de la cápsula, al considerar que puede generar confusión con su propia marca registrada "BENITO" , y anunció que evalúa comenzar acciones legales contra la firma internacional.

La colección “Benito Antonio” es una cápsula desarrollada entre Zara y Bad Bunny que reúne 150 prendas y accesorios inspirados directamente en el universo estético y cultural del artista.

Uno de los puntos centrales de la edición es su construcción narrativa previa al lanzamiento oficial. Mucho antes de que se anunciara formalmente, el puertorriqueño ya había adelantado la estética de la colaboración en distintas apariciones públicas, como en el show de medio tiempo del Super Bowl o en la Met Gala 2026 .

El catálogo toma el nombre del verdadero nombre del cantante, Benito Antonio Martínez Ocasio, y funciona como una extensión de su identidad más allá del escenario. El concepto se apoya en la idea de “persona antes que personaje”, mostrando al músico desde una perspectiva más íntima, vinculada a su origen en Puerto Rico.

En términos de diseño, la línea se compone de sastrería, prendas oversize, camisas amplias, tejidos con textura, estampas gráficas y referencias directas a la estética urbana caribeña.

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La denuncia de Benito Fernández por el uso de su nombre

El diseñador Benito Fernández expresó su rechazo tras conocer el nombre elegido para la colección de Zara y Bad Bunny, al considerar que la denominación “Benito Antonio” puede generar una asociación directa con su marca registrada “BENITO”.

El argentino dio a conocer su opinión a través de un comunicado publicado en Instagram. En el texto detalla: "Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO".

Y continua: "Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO", y solicita el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a la denominación.

"Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella", concluyó Fernández.