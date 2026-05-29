Escándalo en la CIA: un ex alto mando fue arrestado con u$s40 millones en lingotes de oro en su casa

El FBI arrestó a un exalto funcionario de la CIA tras encontrar más de u$s40 millones en oro, efectivo y relojes de lujo en su vivienda.

El allanamiento realizado en la residencia de Rush, ubicada en el estado de Virginia, permitió secuestrar aproximadamente 303 lingotes de oro valuados en más de u$s40 millones.

Un ex alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) fue detenido luego de que agentes del FBI encontraran más de u$s40 millones en lingotes de oro, cerca de u$s2 millones en efectivo y decenas de relojes de lujo durante un allanamiento realizado en su vivienda.

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El acusado fue identificado como David Rush , un exempleado con acceso a información clasificada y habilitación de máximo secreto dentro de una agencia gubernamental estadounidense.

La investigación reveló presuntas irregularidades vinculadas a fondos públicos, documentación falsa y la desaparición de importantes cantidades de oro y dinero que se encontraban bajo custodia oficial.

Según documentos judiciales difundidos en Estados Unidos, el allanamiento realizado en la residencia de Rush, ubicada en el estado de Virginia, permitió secuestrar aproximadamente 303 lingotes de oro valuados en más de u$s40 millones.

Los agentes también encontraron alrededor de u$s2 millones en efectivo y unos 35 relojes de lujo.

La causa comenzó luego de que las autoridades detectaran inconsistencias vinculadas a solicitudes realizadas por el exfuncionario para acceder a grandes cantidades de moneda extranjera y oro destinadas, supuestamente, a actividades laborales.

De acuerdo con la investigación, entre noviembre del año pasado y marzo de este año Rush recibió importantes sumas de dinero y decenas de millones de dólares en lingotes de oro.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que el material había desaparecido de un depósito oficial.

Acusaciones por fraude y robo de fondos públicos

La declaración jurada presentada por el FBI sostiene además que Rush habría falsificado información relevante durante su proceso de contratación.

Entre las irregularidades detectadas figuran declaraciones falsas sobre antecedentes académicos y experiencia militar.

Según los investigadores, el exfuncionario aseguró haber obtenido títulos universitarios que no poseía y también afirmó haber servido como piloto de la Marina estadounidense.

La investigación determinó además que habría cobrado alrededor de u$s77.000 mediante pagos vinculados a licencias militares al declarar falsamente que integraba la reserva naval.

Por estos hechos fue acusado inicialmente de robo de fondos gubernamentales.

Un funcionario con acceso a información clasificada

Los documentos judiciales describen a Rush como un exalto empleado de una agencia gubernamental estadounidense que contaba con autorización para acceder a información clasificada de máximo nivel.

Aunque la documentación no identificó inicialmente al organismo para el que trabajaba, el diario The New York Times informó que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando fuentes vinculadas a la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el destino que habría tenido el oro ni sobre los motivos por los cuales el acusado solicitó originalmente el acceso a esos activos.

La investigación continúa

Rush fue detenido el pasado 19 de mayo y permanece bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el análisis del origen de los bienes encontrados.

Su abogado declinó realizar comentarios públicos sobre la causa.

El caso generó fuerte repercusión en Estados Unidos debido al volumen de activos hallados y al perfil del acusado, que durante años tuvo acceso a información sensible dentro del aparato de inteligencia estadounidense.