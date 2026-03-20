Oro 24 quilates y la cara de Donald Trump: EEUU acuñará una nueva moneda + Seguir en









En el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia, el Tesoro estadounidense anunció la creación de una pieza de colección con el perfil del actual mandatario. La medida generó una fuerte reacción de la oposición demócrata.

El Tesoro de EE. UU. anunció la acuñación de una moneda de oro de 24 quilates con la imagen de Donald Trump para celebrar el 250° aniversario del país. (Imagen ilustrativa) Imagen creada con IA

En un anuncio que ha sacudido tanto al mercado de coleccionistas como al escenario político de Washington, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó que emitirá una moneda de oro puro de 24 quilates con la efigie del presidente Donald Trump. La pieza, diseñada para conmemorar el 250° aniversario de la fundación de la nación (el Semiquincentenario), presenta características técnicas y artísticas inusuales para la numismática oficial estadounidense.

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La moneda tendrá un diámetro de 7,6 centímetros (3 pulgadas) y mostrará un retrato del mandatario con semblante severo, inclinado sobre un escritorio. Según informaron fuentes oficiales, el diseño se basó en una fotografía que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington. El tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, justificó la elección al afirmar que, ante una fecha tan trascendental, la administración buscó representar el "espíritu perdurable" del país a través del perfil de su actual presidente en funciones.

Controversia política y simbolismo La decisión no tardó en despertar duras críticas por parte del Partido Demócrata. Referentes de la oposición calificaron la medida como "propia de dictadores y autócratas", argumentando que la utilización de la moneda oficial para exaltar la figura de un presidente en ejercicio rompe con las tradiciones institucionales de la Casa Blanca. Históricamente, las imágenes de presidentes vivos en la moneda de curso legal han sido extremadamente raras en la tradición estadounidense, reservándose generalmente para figuras fallecidas de gran consenso histórico.

Sin embargo, desde el Tesoro insistieron en que el perfil de Trump es "emblemático" para la etapa actual de la democracia estadounidense. La controversia promete escalar en el Congreso, donde se espera que los sectores críticos intenten bloquear o limitar el alcance de esta emisión conmemorativa.

Trump también en el mercado minorista: la moneda de un dólar Además de la exclusiva pieza de oro de 24 quilates, la administración Trump ha propuesto una medida con un impacto mucho más masivo en la vida cotidiana de los ciudadanos: la acuñación de una moneda de 1 dólar con la imagen del presidente que entrará en circulación general este mismo año.

A diferencia de la versión de oro, que está orientada a inversores y coleccionistas de alto poder adquisitivo, la moneda de un dólar busca llevar la imagen del mandatario a las transacciones diarias de la población. Esta estrategia es vista por analistas políticos como una herramienta de consolidación simbólica en un año electoral clave, donde la presencia del rostro presidencial en el papel moneda y las monedas metálicas refuerza la narrativa de liderazgo ininterrumpido. El contexto del 250° aniversario Los festejos por el cuarto de milenio de los Estados Unidos están proyectados como una de las celebraciones más grandes de la historia del país. En este marco, el lanzamiento de estas monedas es solo el primer paso de una serie de iniciativas que buscan resaltar la identidad nacional. Para los especialistas en metales preciosos, la moneda de oro de Trump podría convertirse rápidamente en un activo de alta demanda, dado su peso, su pureza de 24 quilates y el contexto histórico de su lanzamiento. No obstante, el debate sobre el culto a la personalidad frente a la institucionalidad republicana seguirá marcando el ritmo de la campaña. Mientras el Tesoro prepara los cuños para iniciar la producción masiva, el mercado del oro observa con atención cómo este nuevo "activo presidencial" podría influir en las primas de las monedas conmemorativas estadounidenses a nivel global.

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