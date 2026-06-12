Pakistán asegura que el acuerdo entre EEUU e Irán ya tiene un texto final y consensuado

El país asiático se consolidó como el mediador más importante y trabaja junto a Washington y Teherán para definir los pasos finales del memorándum.

El primer ministro Shehbaz Sharif afirmó que las negociaciones entraron en su etapa decisiva y sostuvo que la paz “nunca estuvo tan cerca”. Desde Teherán también pidieron evitar especulaciones hasta la firma definitiva del entendimiento.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , aseguró este viernes que las negociaciones entre EEUU e Irán alcanzaron un punto clave luego de que las partes acordaran un “texto final y consensuado” para avanzar hacia un acuerdo de paz.

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A través de una publicación en la red social X, el mandatario pakistaní afirmó que Islamabad mantiene contactos permanentes con ambos gobiernos para cerrar los detalles pendientes y encaminar la implementación del entendimiento. “ La paz nunca ha estado tan cerca como ahora ”, sostuvo Sharif, en declaraciones recogidas por medios internacionales como CNN y CBS News.

Pakistán se convirtió en uno de los actores centrales de las conversaciones diplomáticas que buscan poner fin a la escalada militar entre Washington y Teherán, desempeñando un rol de mediación que fue reconocido por ambas partes.

En ese contexto, Sharif también cuestionó lo que definió como una “campaña incesante de desinformación” destinada a obstaculizar el avance de las negociaciones. Sin embargo, el jefe de Gobierno no precisó quiénes estarían detrás de esas maniobras ni cuáles serían concretamente las versiones falsas que circulan sobre el proceso.

Desde Irán, el canciller Seyed Abbas Araghchi se mostró en la misma línea. El funcionario aseguró que el memorándum de entendimiento impulsado con mediación pakistaní para poner fin al conflicto “nunca estuvo tan cerca de concretarse” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMShehbaz/status/2065467425408405712&partner=&hide_thread=false Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

A través de otro mensaje publicado en X, Araghchi pidió prudencia y reclamó a los medios de comunicación evitar especulaciones hasta que concluyan formalmente las negociaciones.

“Mientras se completa el proceso, los medios deben abstenerse de especular sobre el contenido del acuerdo”, señaló el jefe de la diplomacia iraní.

El funcionario agregó además que todos los detalles del entendimiento serán comunicados públicamente una vez que el memorándum quede definitivamente cerrado, en un intento por bajar las expectativas y evitar interpretaciones prematuras sobre el alcance del eventual pacto.