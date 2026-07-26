Una tripulación de EEUU y Rusia regresó a la Tierra tras ocho meses en la Estación Espacial Internacional

La nave Soyuz MS-28 completó el viaje de retorno con tres integrantes a bordo, quienes fueron asistidos y sometidos a controles médicos tras el aterrizaje en Kazajistán

El astronauta Chris Williams y los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Oleg Mikáev fueron asistidos tras su llegada a Zhezkazgan, Kazajistán, luego de completar su misión en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave rusa Soyuz MS-28 regresó este domingo a la Tierra con tres tripulantes a bordo tras completar una misión de ocho meses en la Estación Espacial Internacional ( EEI ). La cápsula, que transportaba a los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev , además del astronauta de la NASA Chris Williams , aterrizó a las 13:28 hora local (10:28 GMT) en la estepa de Kazajistán, a unos 147 kilómetros al sureste de la ciudad de Zhezkazgan.

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El aterrizaje fue transmitido en directo y mostró el descenso de la cápsula con ayuda de paracaídas. La tripulación se había separado horas antes del módulo Rasvet de la EEI y, una vez en suelo kazajo, fue trasladada a reposeras cercanas para realizar los primeros controles médicos.

Durante los primeros minutos tras el regreso, los tres integrantes recibieron atención del equipo de rescate, fruta fresca y pudieron comunicarse con sus familias mediante llamadas satelitales. “Me siento mejor y mejor con cada momento” , expresó Kud-Sverchkov desde el lugar del aterrizaje.

Como parte del recibimiento, los equipos de rescate rusos entregaron a los tripulantes muñecas matrioshkas personalizadas . La misión había comenzado el 27 de noviembre de 2025 , cuando la Soyuz MS-28 despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

Durante los 241 días que permanecieron en órbita, los astronautas realizaron 3.856 vueltas alrededor de la Tierra y recorrieron más de 102 millones de millas . Para Williams y Mikáev fue su primer viaje espacial, mientras que Kud-Sverchkov completó su segunda estadía en la EEI.

Durante su permanencia en el complejo orbital, los cosmonautas rusos participaron de una caminata espacial, recibieron dos naves de carga Progress y colaboraron en distintos experimentos científicos.

Tras completar los chequeos médicos, la tripulación será trasladada en helicóptero hasta Karagandá. Desde allí, Chris Williams viajará al Centro Espacial Johnson de la NASA, ubicado en Houston, mientras que Kud-Sverchkov y Mikáev regresarán a Ciudad de las Estrellas, cerca de Moscú, para iniciar su etapa de rehabilitación.

La cápsula Soyuz MS-28 será llevada posteriormente a la ciudad rusa de Koroliov, donde especialistas de la corporación espacial Energuia retirarán los elementos que fueron transportados durante la misión.

Williams, Kud-Sverchkov y Mikáev fueron asistidos dentro de la cápsula Soyuz MS-28 luego de su aterrizaje en las cercanías de Zhezkazgan, Kazajistán. NASA/Bill Ingalls/Handout vía REUTERS

Cómo continúa la cooperación espacial entre Rusia y EEUU

A pesar de las tensiones políticas entre ambos países, Rusia y Estados Unidos mantienen la cooperación dentro de la Estación Espacial Internacional, un proyecto conjunto que continúa con el intercambio de tripulaciones y el uso de naves de ambos programas espaciales.

La EEI mantiene presencia humana permanente desde hace más de 25 años y continúa como una plataforma para investigaciones científicas en órbita terrestre.

El 14 de julio llegó al complejo orbital una nueva tripulación integrada por el astronauta de la NASA Anil Menon y los cosmonautas de Roscosmos Piotr Dubrov y Anna Kikina, quienes iniciaron una misión prevista de ocho meses tras despegar también desde el cosmódromo de Baikonur.

Antes de regresar, Kud-Sverchkov transfirió el mando de la estación a la astronauta de la NASA Jessica Meir, dando inicio oficialmente a la Expedición 75. La nueva tripulación se sumó a Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea y el cosmonauta ruso Andréi Fediáev, quienes continúan actualmente a bordo de la EEI.