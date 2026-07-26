EEUU e Irán entran en una frágil tregua marcada por la incertidumbre en Medio Oriente

La decisión llegó tras semanas de enfrentamientos por el estrecho de Ormuz y en medio de advertencias sobre una posible escalada regional.

Estados Unidos e Irán frenaron sus operaciones militares luego de semanas de ataques y tensión en Medio Oriente.

Estados Unidos suspendió sus operaciones aéreas contra Irán y Teherán también frenó sus ataques de represalia en una pausa que llegó tras casi cinco meses de guerra. La interrupción de los bombardeos ocurre luego de semanas de enfrentamientos vinculados al estrecho de Ormuz , mientras crecen las expectativas por una posible vuelta al diálogo.

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Irán atravesó una segunda noche sin bombardeos estadounidenses luego de que Washington decidiera detener nuevos ataques en medio de una escalada militar que se extendió durante las últimas semanas. Según medios estadounidenses, la decisión estuvo relacionada en parte con la reducción de municiones y de interceptores Patriot disponibles .

La pausa se produjo pese a que ambos países habían retomado las hostilidades después del alto el fuego firmado en abril y del protocolo de acuerdo alcanzado en junio , que buscaba abrir un camino hacia una paz duradera.

Las tensiones volvieron a crecer alrededor del estrecho de Ormuz , una zona estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos. Tras la reanudación de los combates, Irán volvió a cerrar ese paso marítimo y, según la televisión estatal iraní, seis barcos fueron detenidos en las últimas 24 horas cuando intentaban atravesarlo.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado el viernes que no descartaba ataques de mayor intensidad contra Irán, una relativa calma comenzó a instalarse luego de casi dos semanas de enfrentamientos directos.

La pausa en los bombardeos llegó tras casi cinco meses de guerra y abrió expectativas sobre nuevas negociaciones.

Irán también frenó sus operaciones de respuesta

La suspensión de los ataques estadounidenses tuvo impacto inmediato en la respuesta iraní. El país redujo sus operaciones contra varios países vecinos aliados de Washington, que habían sido alcanzados como represalia durante los últimos días.

El portavoz militar iraní Mohamad Akraminia explicó la decisión y afirmó: "Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones".

Sin embargo, el funcionario advirtió que la situación podría cambiar si Washington retoma la ofensiva. "Si los estadounidenses insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", señaló.

La pausa militar volvió a abrir la posibilidad de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, que habían quedado interrumpidas por los enfrentamientos en la zona del estrecho de Ormuz.

El conflicto estuvo marcado por las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio de hidrocarburos.

Trump enfrenta presiones por una escalada del conflicto

Las operaciones estadounidenses contra Irán permanecen "en pausa", según informó CNN citando una fuente del Pentágono. Además, The New York Times señaló que los planes para ampliar la campaña quedaron congelados debido, entre otros factores, a la disminución de recursos militares.

El presidente estadounidense también enfrenta advertencias sobre las posibles consecuencias de extender la guerra, entre ellas un mayor impacto en la economía mundial, el alejamiento de aliados del Golfo y una expansión del conflicto en Medio Oriente.

Según la plataforma Axios, el Departamento de Defensa había presentado a Trump un plan para concretar la decimocuarta noche consecutiva de ataques, pero el mandatario decidió no aprobarlo para priorizar el camino diplomático.

El vicepresidente JD Vance y el general Dan Caine plantearon sus preocupaciones sobre una posible escalada durante una reunión en la Casa Blanca. Según CNN, Caine aseguró que las fuerzas estadounidenses tienen capacidad para ejecutar las operaciones disponibles, aunque advirtió sobre las consecuencias.

La Casa Blanca evaluó una nueva escalada militar antes de priorizar el diálogo con Irán.

Una guerra que se acerca a los cinco meses

Trump había calculado inicialmente que el conflicto tendría una duración de cuatro o cinco semanas, pero la guerra ya se aproxima a su quinto mes con nuevos focos de tensión.

Los combates también alcanzaron otros escenarios luego de que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaran ataques contra instalaciones de la petrolera saudita Aramco en Jizán y Yanbu, como respuesta a bombardeos realizados por Arabia Saudita.

El frágil escenario regional mantiene la incertidumbre sobre si la pausa actual será el inicio de una nueva etapa diplomática o simplemente una interrupción temporal antes de nuevos enfrentamientos.