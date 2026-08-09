Alerta en las playas de EEUU por el aumento de casos de una bacteria "carnívora"

Luisiana confirmó nueve infecciones y cinco muertes en lo que va del año, mientras que Florida registró otros 14 contagios. El microorganismo puede ingresar al cuerpo por heridas abiertas o mediante el consumo de mariscos crudos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron extremar los cuidados al ingresar a aguas costeras ante el aumento de infecciones provocadas por la bacteria Vibrio vulnificus , conocida popularmente como “bacteria carnívora”.

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El Departamento de Salud de Luisiana confirmó nueve casos durante 2026. Todas las personas afectadas debieron ser hospitalizadas y cinco murieron. La cifra supera los registros del mismo período de los diez años anteriores, cuando el estado contabilizó un promedio de siete infecciones y una muerte.

“Busque atención médica de inmediato si una herida expuesta a agua salobre o salada se vuelve roja, se hincha, duele, está caliente o cambia de color”, indicaron las autoridades. También recomendaron informar al profesional de salud sobre el contacto reciente con el agua.

La bacteria se desarrolla principalmente en aguas marinas cálidas y en zonas donde se mezclan el agua dulce y la salada, como estuarios y lagunas. La mayoría de las infecciones se producen entre mayo y octubre, especialmente en los estados ubicados sobre la costa del Golfo de México.

El calor y los niveles de salinidad de esas aguas generan condiciones favorables para la proliferación del microorganismo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) , hasta una de cada cinco personas infectadas con Vibrio vulnificus puede morir.

Las infecciones pueden producirse por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, en particular ostras. Sin embargo, muchos casos se originan cuando la bacteria ingresa al organismo mediante cortes, raspaduras, perforaciones, tatuajes recientes o heridas quirúrgicas que todavía no cicatrizaron.

Los cuadros más graves suelen presentarse en adultos mayores, personas inmunodeprimidas y pacientes con enfermedades hepáticas, diabetes u otras afecciones crónicas.

Luisiana y Florida registraron casos mortales

Además de los nueve contagios detectados en Luisiana, Florida confirmó 14 casos y dos muertes en lo que va de 2026. Durante todo el año anterior había reportado 33 infecciones y cinco fallecimientos.

Los registros sanitarios muestran que la cantidad de casos suele incrementarse durante los años en los que Florida es afectada por tormentas tropicales o huracanes. Estos fenómenos pueden alterar las condiciones del agua y aumentar la exposición a la bacteria.

Distintos estudios también vinculan el avance de estas infecciones con el aumento de las temperaturas. Una investigación publicada en 2023 indicó que los casos comenzaron a registrarse cada vez más al norte, con un desplazamiento estimado de unos 49 kilómetros por año.

Qué precauciones deben tomar los bañistas

Los CDC recomendaron que las personas con heridas abiertas eviten ingresar al mar o a aguas salobres. En caso de contacto, deben lavar inmediatamente la zona afectada con jabón y abundante agua corriente.

Es necesario consultar a un médico ante la aparición de síntomas como fiebre, escalofríos, dolor, hinchazón o zonas rojizas y calientes en la piel. En los cuadros más severos, las lesiones pueden oscurecerse y formar ampollas.

Las autoridades también aconsejaron utilizar guantes al manipular mariscos crudos, especialmente en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, y lavarse las manos con agua y jabón después de tocarlos.

En el caso de las ostras, no es posible detectar la contaminación por su aspecto,motivo por el cual deben cocinarse completamente. También se recomienda desechar almejas, mejillones y otros moluscos que tengan la concha abierta antes de hervirlos o cocinarlos al vapor.