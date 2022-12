Caos en Perú: cuatro muertos, toma de aeropuerto y acusación de Pedro Castillo contra la presidenta

El fallecido fue identificado como Jhonatan Lloclla Loayza y testigos relataron que recibió disparos en el pecho efectuados "a larga distancia", según el diario limeño La República.

La cantidad de muertes ocurridas en medio de las protestas fue confirmada por la defensora del Pueblo, Eliana Revollar: "Efectivamente, son tres en Apurímac y uno en Arequipa", afirmó la funcionaria, según la agencia de noticias AFP.

El domingo se reportó la muerte de un joven de 18 años en Huancabamba y la de un adolescente de 15 en Andahuaylas, ambas ciudades del departamento Apurímac, y hoy, más temprano, la de un hombre de 30 en Ciudad Municipal, en el departamento Arequipa.

En las protestas en Chincheros, manifestantes tomaron la comisaría e incendiaron la sede del Ministerio Público, según La República.

Un hombre, de unos 30 años, murió en la localidad de Ciudad Municipal, donde la Policía reprimió un intento de los manifestantes de tomar una comisaría, informaron la emisora RPP y el diario la República, que citaron a fuentes policiales.

Protestas Perú.jpg

La víctima, que no fue identificada, es la tercera mortal desde el inicio de protestas en varias regiones de Perú para exigir la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, y elecciones generales anticipadas tras la destitución de Castillo, la semana pasada.

Un medio local de Arequipa, El Búho, dijo que el hombre muerto recibió dos impactos de bala en el pecho, y que otras seis personas resultaron heridas por perdigonadas.

Otros dos manifestantes murieron ayer en otra protesta en el sur del país, en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento (región) de Apurímac, dijo el Ministerio del Interior.

Aeropuerto tomado

También en Arequipa, en horas de la mañana, cientos de manifestantes tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad de Arequipa, la capital regional y la segunda ciudad más poblada de Perú, donde se enfrentaron con la policía.

El aeropuerto fue cerrado y evacuado luego de que los manifestantes ingresaran a sus instalaciones "destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control", dijo Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), la empresa que administra el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa.

Aeropuerto Perú.jpg El Comercio

Medios locales informaron de al menos cuatro heridos en enfrentamientos con la Policía en el aeropuerto.

En un comunicado, AAP dijo que las acciones de los manifestantes "han puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestros equipos y las operaciones aéreas", por lo que se procedió "a evacuar a todas las personas" que estaban en el lugar y se dispuso "el cierre del aeropuerto con la finalidad de garantizar la seguridad operacional".

La emisora peruana RPP dijo que cuatro personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, aunque no hubo confirmación oficial.

Los heridos son dos hombres 60 y 50 años de edad que presentan heridas de perdigones en el pecho y dos jóvenes que fueron alcanzados por proyectiles cuando corrían hacia los exteriores de la terminal aérea, según RPP.

La emisora dijo que los manifestantes en la pista de aterrizaje eran unos 2.000, y que destruyeron varias luces que sirven de guía nocturna para los aviones e incendiaron dos casetas de control en la terminal aérea, donde también había presencia de las Fuerzas Armadas.

Castillo fue destituido el pasado miércoles del cargo del presidente por el Congreso de la República, después de haber dado un mensaje a la Nación en el que disolvió inconstitucionalmente el Parlamento y anunció la reorganización el Poder Judicial y el Ministerio Público.

México ofrece asilo

En tanto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ratificó el ofrecimiento de asilo al expresidente de Perú Pedro Castillo y descartó que la relación bilateral haya sido afectada por el rechazo del nuevo Gobierno peruano a las declaraciones de autoridades mexicanas.

"En el caso de Perú, lo único que diría es que nosotros defendemos el derecho de asilo, es una tradición mexicana, no tenemos por qué negarlo; eso no es una intervención, es un derecho que siempre hemos defendido, reivindicado, y nosotros respetamos el principio de no intervención", dijo el jefe de la diplomacia mexicana en conferencia de prensa.

Ebrard dijo que "Perú determina cuál es el estado procesal (de Castillo), no México".

MARCELO EBRARD.jpeg Telesur

Además, negó que las relaciones bilaterales hayan sido dañadas por el llamado a consultas al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que el Gobierno de Perú anunció para expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, sobre la crisis peruana, según la agencia de noticias Sputnik.

La cancillería peruana emitió un comunicado el viernes, en el que denunció que "las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes".

Por otra parte, Ebrard descartó la posibilidad de un viaje del jefe del Estado mexicano después de la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para esta semana, que fue suspendida sin nueva fecha prevista.