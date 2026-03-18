Irán atacó una planta clave de gas en Qatar tras bombardeos de EEUU e Israel

Misiles impactaron en Ras Laffan, una de las mayores instalaciones de GNL del mundo. Doha denunció una amenaza a su seguridad, mientras crece la tensión tras los ataques cruzados en la región.

El blanco fue una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo , clave para el suministro energético global. El Ministerio del Interior qatarí confirmó que equipos de Defensa Civil trabajaban para contener un incendio provocado por el impacto.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el hecho como una "amenaza directa a su seguridad nacional" y advirtió sobre la necesidad de evitar ataques contra infraestructuras críticas .

El ataque ocurrió el mismo día en que Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones iraníes en South Pars–North Dome , uno de los mayores yacimientos de gas del planeta, compartido con Qatar y ubicado junto al campo North Field .

Además, en ese contexto se confirmó la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib , en un bombardeo israelí , lo que profundizó la escalada.

La empresa estatal QatarEnergy informó que hubo daños significativos, aunque aclaró que no se registraron heridos. También indicó que equipos de emergencia fueron desplegados para controlar los incendios generados por los misiles.

Irán había advertido tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

Luego de los bombardeos contra sus instalaciones energéticas, Irán había anticipado una respuesta. “Se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación”, señalaron autoridades iraníes, al tiempo que advirtieron que las consecuencias podrían afectar “al mundo entero”.

En paralelo, el ejército israelí confirmó este miércoles una ofensiva en el norte de Irán, en lo que constituye la primera operación militar en esa región desde el inicio del conflicto. Según el comunicado, la fuerza aérea atacó objetivos vinculados a la marina iraní en Bandar Anzali, ciudad ubicada sobre el mar Caspio.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había alertado sobre el riesgo de una escalada mayor: “Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero”, expresó en su cuenta de X, donde también condenó los ataques y advirtió que “no beneficiará en nada al enemigo”.