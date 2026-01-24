Protestas y caos en EEUU tras una nueva muerte a manos del ICE: asesinaron a tiros a un hombre + Seguir en









La víctima, identificada como Alex Jeffrey Pretti, murió tras recibir múltiples disparos durante un operativo, en el marco de la controversia por redadas migratorias que ya habían desatado protestas semanas atrás.

Manifestantes se enfrentaron con fuerzas de seguridad tras la muerte de un hombre baleado durante un operativo del ICE. Brandon Bell / Gettyimages.ru

La ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, volvió a convertirse en escenario de protestas masivas luego de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a un hombre este sábado durante un operativo vinculado a las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Ante la escalada de tensión y los disturbios registrados en las calles, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en el estado.

“Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación”, escribió Walz en la red social X, al tiempo que reclamó que la investigación quede en manos del estado y no de las agencias federales.

La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, residente local, sin antecedentes penales graves y propietario legal de armas, según confirmó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara. Tras el tiroteo, más de un centenar de manifestantes se concentraron en el lugar, exigieron la detención de los agentes involucrados y denunciaron uso excesivo de la fuerza.

Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quema de contenedores, utilización de gases lacrimógenos y el despliegue de vehículos blindados para despejar las calles. Hubo varios detenidos y una fuerte presencia policial durante toda la jornada.

Versiones enfrentadas por el tiroteo y críticas del gobierno estatal Desde el Departamento de Seguridad Nacional, sostuvieron que el episodio ocurrió durante un operativo para detener a un inmigrante buscado por agresión y que Pretti se habría aproximado armado a los agentes. Según esa versión, los efectivos intentaron desarmarlo y, ante la resistencia, abrieron fuego en defensa propia.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y verificados por medios estadounidenses muestran una secuencia distinta: el hombre aparece reducido en el suelo, rodeado por varios agentes, y sin un arma visible en la mano en el momento previo a los disparos. En las imágenes se escuchan múltiples detonaciones en pocos segundos, lo que alimentó las denuncias por un accionar desproporcionado. ice (1) Nuevas protestas contra el ICE en Estados Unidos, tras un nuevo asesinato. Redadas migratorias, antecedentes y una ciudad en alerta El tiroteo se produjo en un clima de alta tensión social, marcado por manifestaciones diarias desde principios de enero, cuando Renee Good, otra ciudadana estadounidense, murió baleada por un agente federal durante una redada similar. Ambos episodios ocurrieron a poca distancia geográfica y reactivaron el debate sobre el rol de los agentes migratorios en zonas urbanas. Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por la Casa Blanca a comienzos de mes, en el marco de una ofensiva migratoria que el propio Trump justificó con denuncias de malversación de fondos federales en programas sociales y con reiteradas críticas a comunidades migrantes del estado. Mientras el gobierno federal defiende el accionar del ICE y de la Patrulla Fronteriza, autoridades locales y estatales advierten que la presencia de agentes federales sin coordinación con la Policía local está generando un escenario de violencia, desconfianza institucional y crisis social. Con dos muertes en menos de un mes, Mineápolis permanece en estado de alerta, con protestas activas y crecientes reclamos para que Washington retire a las fuerzas federales y ponga fin a las redadas migratorias en la ciudad.