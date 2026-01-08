Un agente de ICE mató a una mujer en un operativo: quién era Renee Good, la víctima del ataque

La víctima, que tenía 37 años y era madre de tres hijos, intentó defenderse con su auto. El hecho ocurrió en medio de un despliegue de agentes federales en una nueva ofensiva contra inmigrantes.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU ( ICE , en inglés) mató a una mujer durante un operativo en la ciudad de Minneapolis . La mujer, identificada como Renee Nicole Good, tenía 37 años y falleció cerca de su casa.

Good recibió varios disparos por parte del agente de ICE, confirmó su madre Donna Ganger, y murió a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja.

La madre de Good relató al Minnesota Star Tribune que la familia recibió la notificación del fallecimiento en la mañana del miércoles. “ Es una estupidez que la mataran ”, lamentó, señalando que su hija “ probablemente estaba aterrorizada ” por la situación que vivió con los efectivos en el lugar.

Good murió cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo durante un enfrentamiento la mañana del miércoles. La víctima intentó usar su auto como arma para atropellar a un agente antes de que este abriera fuego, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sin embargo, funcionarios estatales y locales cuestionaron las afirmaciones de que el tiroteo fuera en defensa propia, ya que las tensiones explotaron en medio de un despliegue de 2.000 agentes federales como parte del último aumento en la ofensiva nacional de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump.

Embed - Renee GOOD on Instagram View this post on Instagram

Good, que nació en Colorado, se mudó a Minnesota el año pasado con su pareja, informó el Star Tribune. La víctima tenía tres hijos de 15, 12 y 6 años, fruto de dos matrimonios.



El menor de ellos quedará al cuidado de su abuela materna, ya que su padre falleció en 2023, según el Tribune. “No hay nadie más en su vida”, declaró el abuelo del niño en cita a CNN.

Además, la madre de Good señaló que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, en referencia a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE.

“Renée era una de las personas más amables que conocí. Cuidó de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”, sostiene la descripción de su madre.

En medio de la escalada con Venezuela y Rusia, Donald Trump ampliará 50% el presupuesto militar de EEUU

En su cruzada en favor de la industrialización estadounidense y mientras escala la tensión con Venezuela y Rusia, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció una ampliación del 50% en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que arremetió contra el sector armamentístico, uno de los más pujantes y con mayor poder de lobby de la economía norteamericana, y amenazó con limitar el reparto de dividendos de las empresas, la recompra de acciones y el salario de los ejecutivos si no invierten en la construcción de plantas y fábricas. La amenaza a Raytheon, actual RTX.

Mediante un comunicado difundido esta tarde en su cuenta de Truth Social, el magnate confirmó haber alcanzado un acuerdo con senadores, congresistas y secretarios para ampliar el gasto en Defensa para el año 2027, el cual crecerá desde u$s1 billón a u$s1,5 billones. Es, según dijo, por "el bien de nuestro país", especialmente "en estos tiempos tan difíciles y peligrosos".