Qué pasa con las visas de turismo tras la suspensión de citas de EEUU en todo el mundo

Las visas B1/B2 siguen un trámite separado y, por ahora, la pausa migratoria no alcanza a las solicitudes de viajeros temporales.

El Departamento de Estado todavía no informó cuándo se retomará el cronograma habitual.

Estados Unidos suspendió las citas para visados de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, incluida la sede en Buenos Aires.

La decisión afecta a las personas que tenían entrevistas programadas para avanzar con trámites de residencia permanente y responde a una nueva capacitación de los funcionarios consulares para aplicar controles más estrictos sobre los solicitantes.

La medida fue informada por el Departamento de Estado y adelantada por el Financial Times. Por el momento, el Gobierno estadounidense no informó cuándo se retomará el cronograma habitual .

Para quienes buscan viajar por turismo o negocios , la situación es diferente: las visas B1/B2 son de no inmigrante y siguen un procedimiento separado . La paralización no implica que se hayan frenado las solicitudes y la cartera estadounidense mantiene canales específicos para estos trámites.

La decisión forma parte de una nueva etapa de endurecimiento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump .

El Departamento de Estado puso en marcha a comienzos de agosto un programa de capacitación para los funcionarios de todas sus embajadas y consulados, con el objetivo de unificar la manera en que analizan las solicitudes.

Según explicó un portavoz del organismo al Financial Times, el objetivo es que los profesionales puedan determinar con mayor precisión si una persona podría convertirse en una "carga pública" después de ingresar al país.

El funcionario sostuvo ante el medio británico: "Una América más próspera implica garantizar que los solicitantes de visa no se conviertan en una carga pública, según lo definen las leyes y regulaciones estadounidenses, ni dependan de los beneficios públicos estadounidenses reservados para los ciudadanos estadounidenses necesitados que cumplan los requisitos".

También informó que durante este mes comenzó "una iniciativa de capacitación global" destinada a "garantizar que todos los funcionarios consulares estén completamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera exhaustiva y coherente".

El Financial Times explicó que los solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieron comunicaciones por correo electrónico sobre la cancelación o reprogramación de sus citas. En esos mensajes se les indicó que serían notificados posteriormente de una nueva fecha y horario.

La medida llega pocos días después de otro revés judicial para la política migratoria de Trump. Jeannette Vargas, una jueza federal de Nueva York, anuló una política que había suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerarla "contraria a la ley y exceder la autoridad legal".

Además, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad de sus funciones al ordenar "la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno". La resolución fue informada por Associated Press.

Qué pasa con las visas de turismo

Las visas B1 y B2 no forman parte de la suspensión anunciada por el Departamento de Estado. La B1 está destinada principalmente a viajes de negocios, mientras que la B2 se utiliza para turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.

Ambas corresponden a la categoría de visas de no inmigrante, es decir, están pensadas para estadías temporales y no para radicarse en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trumo mantiene procedimientos diferenciados y, en agosto, publicó un programa piloto para gestionar citas más rápidas en determinadas sedes.

En el caso de quienes todavía necesitan obtener una visa de turismo desde Argentina, lo importante es verificar el estado de su trámite y de su entrevista por los canales oficiales. La Embajada de Estados Unidos en el país mantiene información específica sobre los servicios en su sitio web (https://ar.usembassy.gov/visas).

Estados Unidos viene reforzando el análisis de los pedidos transitorios y las autoridades adoptaron medidas nuevas medidas de control. El Departamento de Estado prepara la revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 de extranjeros que solicitaron asilo después de ingresar al país.

El portavoz de la cartera, Tommy Pigott, explicó a AP que las autoridades trabajan junto con el Departamento de Seguridad Nacional para detectar estos casos.

"Obtener una visa para solicitar asilo constituye un fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa. Este es un proceso continuo mientras defendemos la integridad de nuestras leyes de visas y asilo", detalló. Según los funcionarios, las revocaciones no implicarían necesariamente su deportación inmediata.